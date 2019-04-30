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Придумай имя для черепахи и получи пригласительный в тульский экзотариум

Придумай имя для черепахи и получи пригласительный в тульский экзотариум

Шпороносная черепаха обитает в старом здании экзотариума.

Тульский экзотариум совместно с Myslo проводит конкурс для всех желающих. Придумай имя для нового обитателя зоопарка — шпороносной черепахи-самца — и получи в подарок пригласительный на двоих в оба здания экзотариума.

Черепаха весит более 115 кг, а длина панциря достигает почти 80 см. Интересно, что вид получил свое название за крупные шпоры на задних лапах. В природе этих замечательных животных можно встретить в саваннах и пустынях Центральной Африки.

Оставляйте в комментариях под этой новостью ваши варианты. Лучший из них выберут сотрудники экзотариума.

Конкурс продлится до 12 мая.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:00 +6
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