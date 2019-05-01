Кем представляются мошенники, чтобы забрать ваши деньги

Фото Дмитрия Дзюбина.

Задержанные полицией мошенники не стесняясь говорят, что Тула для них – настоящая золотая жила и обмануть жителей нашего города очень легко.

Раскрываем самые популярные сейчас схемы мошенничества, чтобы вы могли обезопасить себя и предупредить своих близких.

О мошенниках, орудующих в Тульской области, Myslo писал уже не раз, но, к сожалению, преступления не прекращаются.

О том, как защитить себя, рассказывает начальник полиции УМВД по г. Туле Олег Скубаренко.

Олег Скубаренко Злоумышленники действуют хладнокровно. «Лохов нужно разводить» – говорят они потом на допросе в полиции и ни капли не раскаиваются в содеянном. Помните об этом, когда открываете дверь незнакомцу или диктуете по телефону данные своей банковской карты.





Звонок из службы безопасности

Этот вид мошенничества сейчас самый популярный. Обманутые туляки приходят писать заявления в полицию каждый день. Схема проста: вам звонят якобы из службы поддержки банка. Мошенники обращаются к вам по имени и говорят, что по карте прошла подозрительная операция перевода денег. Чтобы сохранить средства, их якобы заморозили.

Чтобы разморозить их, мошенники начинают узнавать у вас информацию банковской карты: номер, срок действия, имя пользователя и трехзначный код, написанный на обороте.

Затем, когда почти все данные есть, вам на телефон приходит смс с кодом, который тоже хотят знать мошенники. Пока вы доверчиво сообщаете им всю эту информацию, преступники заходят в личный кабинет онлайн-банка, привязанного к вашей карте. Там они видят всю информацию о вашей карте и переводят ваши сбережения на свой счет.

Что должно насторожить? Сотрудники безопасности банки НИКОГДА не будут звонить вам по телефону и спрашивать какие-либо данные. У службы безопасности вашего банка уже есть полная информация о вас. Кроме того, если у вас реально возникнут проблемы со счетом, вас лично вызовут в отделение банка с паспортом. Полиция провела расследование и узнала, что звонки всем тулякам поступают территориально из одной точки. Однако она находится за пределами России, в другой стране, поэтому поимка преступников пока затруднена. А значит, мошенники будут продолжать свои звонки.

Как обезопасить себя. Запомните раз и навсегда: называть другому человеку вы можете только номер карты – 16 цифр на лицевой стороне. Вся остальная информация может открыть доступ к вашим сбережениям.

Если вы подозреваете, что карта может быть в опасности, уточните информацию в настоящей службе поддержки банка, её номер указан на вашей карте.

Если же вы все-таки попались на уловки мошенников, срочно звоните в банк и просите заблокировать средства на вашем счете. После этого немедленно звоните в полицию. Иногда в течение нескольких часов еще удается заблокировать перевод денег.

«Здравствуйте, я ваша Маша!»

Схема кажется абсурдной, но потерпевшие в Туле уже есть.

Пожилая пара выходила из магазина, и неожиданно к ним подошла незнакомая девушка. Она громко поприветствовала пенсионеров, сказала, что давно их не видела и счастлива, что случайно их встретила:

– Разве вы меня не помните? Ну конечно, столько лет не виделись! Вспоминайте!

– Племянница наша, что ли?

– Ну наконец-то!

– Машка, что ли?

Это тот самый крючок, на который попались жертвы. Мошенница ведет диалог таким образом, что всю информацию о родственнице рассказывает сама жертва.

А потом начинается слезный рассказ о том, в какие неприятности попала эта самая «Маша», как тяжело болеет ее ребенок. Старики не задумываясь пригласили девушку к себе в дом, напоили чаем и, конечно, дали денег.

Обман раскрылся, когда старики позвонили родственникам и узнали, что настоящая Маша в Тулу не приезжала и уж тем более помощи не просила.

Как обезопасить себя. Не доверяйте подозрительным прохожим на улице и не сообщайте о себе никаких данных. Свяжитесь с родственниками по телефону и попросите их подтвердить информацию.

«Вижу порчу на тебе...»

Обман, которым занимаются так называемые целительницы, стар как мир. Но сейчас этот вид мошенничества набирает новую силу. Одна из последних схем, которую раскрыли полицейские: женщина постарше подходит к вам на улице и сообщает, что видит на вас порчу, проблемы в жизни и со здоровьем.

Пока вы еще не прониклись к ней доверием, к вам подходит женщина помоложе. Она обращается к «целительнице», говорит, что давно хотела поблагодарить ее за то, что она так помогла их семье. Так зарабатывается ваше доверие.

Предложение о помощи, да еще и такой внезапный отзыв клиента, – пазл складывается!

Таких шарлатанов тульская полиция задержала совсем недавно. Они честно рассказали, как выбирают своих жертв.

Чаще всего они подходят к тем, кто задерживает на них взгляд, смотрит им в глаза. Такой человек, по их мнению, склонен к общению и внушению.

Как обезопасить себя. Не задерживайте взгляд на незнакомцах. Если чувствуете, что попали под их влияние, зовите на помощь окружающих. Как правило, мошенники не любят шума и свидетелей.

«Волшебство» по телевизору и телефону

Это тот случай, когда мошенники не стесняются ничего и запросто рекламируют себя на федеральных каналах. В ярких роликах «целители» обещают избавить вас от всех болезней, если вы позвоните по телефону, указанному на экране. Затем начинается «лечение», в процессе которого нужно перечислять все больше и больше денег.

Доверчивая тулячка перечислила больше 700 тысяч рублей за свое лечение такому «волшебнику» из телевизора.

Родственники привели пенсионерку в полицию, когда узнали, что старушка отдала все свои сбережения и заняла деньги у всех знакомых.



Как правило, такие шарлатаны настолько хорошо и грамотно обрабатывают своих жертв, что те до последнего стоят на их стороне и не верят в обман.

«Целители», которые заказывают рекламу на телевидении, как правило, имеют большой штат юристов. Фразы таких «специалистов» заранее продуманы и выстроены так, чтобы потом очнувшиеся клиенты не могли отсудить свои деньги.

Привлечь к ответственности таких шарлатанов очень сложно: необходима медицинская экспертиза, которая докажет, что после общения с ними у клиента действительно нет никаких улучшений здоровья. Для этого должны быть четко зафиксированы медицинские показания «до» и «после».

Как обезопасить себя. Не доверяйте обещаниям излечить вас от болезней на расстоянии. А если в беду попали ваши родственники, обращайтесь в полицию.

