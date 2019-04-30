В Тульском экзотариуме поселилась огромная черепаха

Фото Тульского экзотариума.

Самец весит более 115 кг, длина его панциря достигает почти 80 см.

С 1 мая в старом здании Тульского экзотариума все желающие смогут своими глазами увидеть удивительную шпороносную черепаху – представителя одного из трех крупнейших на земле видов черепах.

Самец весит более 115 кг, а длина его панциря достигает почти 80 см. Интересно, что вид получил свое название за крупные шпоры на задних лапах. В природе этих замечательных животных можно встретить в саваннах и пустынях Центральной Африки.

Кроме того, в четвертом зале готовятся к встрече с посетителями и начищают перышки парочка обитателей высокогорья Восточной Африки - синехохлые турако.

Птицы выращены в неволе и совершенно не боятся человека. После прохождения периода адаптации возможно получение потомства.

Отметим, что с 1 мая экзотариум переходит на летний режим работы – с 10.00 до 20.00.