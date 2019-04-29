Фото из архива Myslo.
Где в Туле 1 мая ограничат движение транспорта
Рассказываем подробнее.
1 мая в Туле введут следующие ограничения движения:
запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00.00 до 14.00
- на площади Ленина,
- Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Менделевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,
- по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской,
- по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Советской на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса,
- по проспекту Ленина на участке от ул. Советской до ул. Агеева,
- по ул. Пушкинской на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина,
- в Пушкинском проезде.
ограничено движение всех видов транспортных средств с 9.30 до 14.00
- на площади Ленина,
- Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Менделевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,
- по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской,
- по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Советской на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса,
- по проспекту Ленина на участке от ул. Советской до ул. Агеева,
- по ул. Пушкинской на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина,
- в Пушкинском проезде.
На период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.
- № 1 «Пос.Горельские Выселки Кладбище № 3″: пос. Горельские выселки — пл. Восстания — ул. Демонстрации — ул. Д. Ульянова — пл.50-й Армии — ул. Болдина — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — Новомосковское ш. — ул. Пржевальского обратно: ул. Пржевальского — Новомосковское ш -ул. Рязанская — Городской переулок- ул. Станиславского — ул. Болдина -пл.50-й Армии -ул. Д. Ульянова -ул. Демонстрации — ул. Лейтейзена — Красноармейский пр. — далее по маршруту
- № 2 „Московский вокзал — пос. Лихвинка“: ул. Путейская — 1-й Лихвинский проезд — ул. Колхозная
- № 3 „Суворовское училище — пл. Победы — Суворовское училище“: Восточный обвод — ул. Рязанская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова -Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — Восточный обвод
- № 5 „Областной роддом — мкр. Левобережный“: 2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Металлургов — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Рязанская -Восточный обвод — мкр. Левобережный
- № 11 „Завод РТИ — пос. Октябрьский“: ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр.-- ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — ул. Карпова — ул. Кобзева
- № 11-А „К/т „Спартак“ — д. Некрасово“: ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. М. Горького — Алексинское ш. — п. Плеханово — с. Хрущево — д. Некрасово
- № 12 „Завод РТИ — Птицефабрика“: „Тульская“ ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова -ул. Демонстрации — ул. Лейтейзена — Красноармейский пр -ул. Советская -ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина -ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Степанова — ул. Каракозова -Веневское шоссе обратно: — Веневское шоссе — ул. Каракозова — ул. Степанова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Демонстрации — далее по маршруту
- № 13 „Московский вокзал — Кладбище № 4“: ПАО Тулачермет» ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского
- № 13-А «Московский вокзал — пос. Петелино»: ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная Новомосковское шоссе — пос. Петелино
- № 16 «Областной роддом — Московский вокзал»: 2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова -ул. К. Маркса (ул.Ложевая — ул. Пролетарская) — ул. Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — пл. Московского вокзала
- № 18 «Ул. Ген. Маргелова — Новомедвенский пр-д (Технопарк)»: ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина-ул. 9Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова- Красноармейский пр -ул.Советская -ул. Октябрьская -ул. Демидовская плотина -ул.Пролетарская -ул.Ложевая -далее по маршруту
- № 21 «Ул. М. Гончары Щегловская засека»: ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека
- № 21-А «Д. Комарки — Площадка»: ул. Комарская — 2-й Комарский проезд — ул. Щегловская з-ка — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская
- № 24 «Ул. М. Гончары — ПАО „Тулачермет“ (верхние проходные)»: ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Д-ра Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская
- № 25 «Пос. Скуратово (пос. Угольный) — Тульский областной онкологический диспансер»: пос. Угольный (пос. Озерный) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр-т — далее по маршруту до Областного диспансера (в обоих направлениях)
- № 26 «Пос. Скуратово (пос. Западный) — мкр. Петровский»: Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкр. Петровский
- № 27 «Пос. Угольный — пос. Западный — пос. Северный»: ул. Шоссейная (пос. Угольный) -ул. Шахтерская — ул. Автомобилистов (пос. Южный) — ул. Октябрьская — ул. Старо-Овсянниково -ул. Жуковского (пос. Западный) — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Автомобилистов — ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) — ул. Центральная — ул. Еловая — ул. Прудная — Еловой проезд — ул. Центральная (пос. Северный)
- № 27-А «Пос. Северный — пос. Плеханово»: пос. Северный (пос.Восточный) — пос. Трудовой- ул. Володарского — Варваровский проезд — ул. Автомобилистов) — ул. Скуратовская — пр. Ленина- ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр-т -ул.Советская — далее по маршруту до пос. Плеханово (в обоих направлениях)
- № 28 «Пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет»: ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр-т- ул. Советская —ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. К. Маркса (ул.Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина -ул.Металлургов — (Театральный переулок) ул. Доктора Гумилевской
- № 36 «Пос. Хомяково — мкр. Петровский»: Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский
- № 36-А «С. Архангельское — мкр. Петровский»: Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский
- № 38 «Пос. Мясново (з-д Торгового оборудования) — пос. Басово-Прудный»: завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная
- № 44 «Площадка — пос. Рождественский»: ул. Пролетарская — ул. Демидовская плотина- ул. Октябрьская — Московское шоссе
Автобусы, осуществляющие транспортную работу по нерегулируемому тарифу:
- № 4 «Пос. Михалково -ПАО «Тулачермет»: ул. Колхозная -1-ый Лихвинский пр. — Китаевский пр.-ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Д-ра. Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская
- № 9 «Ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Платоновский лес»: ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Октябрьская — ул. Советская -ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — пр. Ленина — ул. Ген. Маргелова
- № 12/15 «Д. Морозовка — ст. «Металлург» — База № 10 (Мясново)»: д. Морозовка — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская -ул. Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская-Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова- ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова -Одоевское шоссе
- № 15 «З-д РТИ — пос. Иншинский — пос. 12 лет Октября»: ул. Оружейная — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — 18-ый проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шосссе — ул. Шоссейная — пос. Иншинский — а/д Р132 — пос. 12 лет Октября — с\х Ударник
- № 17 «Пос. Западный — пос. Южный (пос.Скуратово) — Детская областная больница — Гор. б-ца № 9»: пос. Западный — ул. Автомобилистов — пос. Южный — ул. Скуратовская — пр. Ленина -ул. Агеева- ул. Ф. Энгельса — ул. Советская -ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина -ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова -ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — Новомедвенский пр-д
- № 30 «Пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) — Московский вокзал»: пос. Озерный — ул. Станционная -пос. Западный — ул. Октябрьская — пос. Южный — ул. Автомобилистов — (ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная — ул. Еловая — ул. Прудная — Еловой проезд) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — Красноармейский пр. -ул. Путейская
- № 32 «Ул. Ушинского — Гарнизонный проезд»: ул. Ушинского — проезд М. Расковой-ул. Вильямса — ул. Майская — (ул. Бондаренко) — Новомедвенский проезд — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Демидовская плотина- ул. Октябрьская — ул. Большая — Гарнизонный проезд
- № 33 «Д. Высокое -Щегловская засека — пос. Косая Гора — д. Судаково»: д. Высокое — Щегловская засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — (ул.К.Маркса) — ул. Демидовская плотина — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — пр. Ленина — Щекинское шоссе — Орловское шоссе — ул. Демешковская — ул. М. Горького -ул. Ген. Горшкова — ул. Школьная — ул. Дзержинского- д. Рвы
- № 34 «Пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская»: ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — ул. Шоссейная — Щекинское шоссе. — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская -Красноармейский пр. -ул. Советская — ул. Октябрьская -ул. Карпова — Веневское ш.
- № 35 «Ст. Козлова Засека — пос. Михалково»: ул. Л. Толстого — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Киреевская — Щекинское шоссе — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — пос. Михалково
- № 37 «Московский в-л — Кладбище № 3»: ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — пр. Ленина — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского
- № 40К «Завод РТИ — д. Бежка»: ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова- ул. Газовая — ул. П. Морозова — Епифанское шоссе -д. Бежка
- № 42 «Пос. Плеханово — Московский вокзал — пос. Плеханово»: ул. Заводская — ул. Пионерская — Алексинское шоссе — ул. Максима Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская -Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр- т-ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — ул. Пионерская — ул. Заводская
- № 50 «Ул. Седова — ул. Новомосковская»: ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — ул. Оружейная — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Староникитская — ул. Кауля — ул. Новомосковская
- № 51 «Пос. Горельские Выселки — мкр. Левобережный»: ул. Ключевая — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева-пр. Ленина — ул. Циолковского — ул. Железняка — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — ул. Защитников Тулы — (мкр. Левобережный)
- № 52 «Ул. М. Гончары — пос. Петелино — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады»: ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская -ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе -(а/д «Тула-Новомосковск"-Прилепы- ул. Центральная) ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады
- № 54 «Пос. Ивановские дачи — Московский вокзал — пос. Ивановские дачи»: ул. Трудовая — ул. Советская — ул. Шоссенйая — пр-т Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина- ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Шоссенйая — ул. Советская — ул. Трудовая
- № 55 «Пос. Ивановские дачи — 12 проезд (Мясново)»: ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова
- № 58 «Завод РТИ — пос. Октябрьский (18 проезд)»: ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Октябрьская -ул. Судейского — ул. Речная -29-й пр-д — ул. Карпова
- № 59 «Алексинское шоссе — ул. Перекопская»: Алексинское шоссе -ул. Максима Горького — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская -ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Некрасова — ул. Перекопская.
- № 61 «Областной роддом — пос. Мясново (з-д Торгового оборудования)»: 2-ой проезд Гастелло — ул. Фучика — проезд МариныРасковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая (ул. Карла Маркса) — ул. Пролетарская — Демидовская плотина -ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Маршала Жукова
- № 62 «Пос. Прилепы — ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница»: пос. Прилепы — д. Кишкино — пос. Фалдино — ул. Шоссейная — ул. Шахтерская — ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса
- № 64 «Ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Детская обл. больница»: ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Октябрьская — Демидовская плотина -ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло -ул. Кутузова- ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Вильямса
- № 65 «Ул. М. Гончары — ст. «Металлург»»: ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина- ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов .
- № 66 «Д. Федоровка (пос. Хомяково) — ОАО"Балтика» — мкр. Петровский»: с. Архангельское — Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский
- № 68 «Тула (Ряжский в-л) — пос. Прилепы»: ул. Ряжская — ул. Галкина — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковкое шоссе — а/д «Тула-Новомосковск» -а/д «Тула-Новомосковск"-Прилепы
- № 70 «Тула (Московский в-л) — Ильинка- д. Крутое»: ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — а/д «Тула-Новомосковск» — ул. Центральная (д. Ильинка) — д. Крутое
Троллейбусный транспорт:
- № 1 «М. Гончары — ст. Южная»: М. Гончары — Красноармейский пр-т. — ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ст. Южная (в обоих направлениях)
- № 2 «Ул. Курковая — ст. Южная»: ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский проспект — ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ст. Южная (в обоих направлениях)
- № 4 «Ст. Южная — пос. Горелки»: пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр.-ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе
- № 5 «Московский вокзал — ст. Южная»: ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина
- № 6 «Московский вокзал — пос. Горелки»: ул. Путейская — Красноармейский проспект — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе
- № 7 «Ул. Курковая — Московский вокзал»: ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский проспект — ул. Путейская
- № 10 «Московский в-л — Трамвайное депо — Областная больница»: ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая- ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса
- № 11 «Московский вокзал — пос. Скуратово (пос. Западный)»: ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Д. Ульянова -ул. Болдина — ул. 9 Мая -пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пос. Западный
- № 12 «Пос. Косая гора — Московский вокзал»: ул. М. Горького — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Путейская
Трамвайный транспорт
- № 3 «Щегловская Засека — Московский вокзал»: ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Советская — ул. Коминтерна
- № 7 «Щегловская Засека — ст-н «Металлург»»: ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов
- № 8 «Московский в-л — ул. Штыковая»: ул. Коминтерна — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького
- № 9 «Ст. Металлург — Московский вокзал»: ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Коминтерна
- № 10 «Ст. Металлург — Кондитерская фабрика»: ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе
- № 12 «Пос. Менделеевский — ул. Штыковая»: пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская -ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. М. Горького
- № 13 «Ст. Металлург — Красный Перекоп — пос. Менделеевский»: ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Перекопский переулок — ул. Михеева — ул. Тимирязева — ул. Агеева — ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — пр-т Ленина
- № 14 «Пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика»: пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе.
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