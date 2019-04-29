Где в Туле 1 мая ограничат движение транспорта

Фото из архива Myslo.

1 мая в Туле введут следующие ограничения движения:

запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00.00 до 14.00

на площади Ленина,

Крестовоздвиженской площади,

по ул. Менделевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,

по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской,

по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

по ул. Советской на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса,

по проспекту Ленина на участке от ул. Советской до ул. Агеева,

по ул. Пушкинской на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина,

в Пушкинском проезде.

ограничено движение всех видов транспортных средств с 9.30 до 14.00

на площади Ленина,

Крестовоздвиженской площади,

по ул. Менделевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,

по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской,

по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

по ул. Советской на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса,

по проспекту Ленина на участке от ул. Советской до ул. Агеева,

по ул. Пушкинской на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина,

в Пушкинском проезде.

На период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

№ 1 «Пос.Горельские Выселки Кладбище № 3″ : пос. Горельские выселки — пл. Восстания — ул. Демонстрации — ул. Д. Ульянова — пл.50-й Армии — ул. Болдина — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — Новомосковское ш. — ул. Пржевальского обратно: ул. Пржевальского — Новомосковское ш -ул. Рязанская — Городской переулок- ул. Станиславского — ул. Болдина -пл.50-й Армии -ул. Д. Ульянова -ул. Демонстрации — ул. Лейтейзена — Красноармейский пр. — далее по маршруту

: пос. Горельские выселки — пл. Восстания — ул. Демонстрации — ул. Д. Ульянова — пл.50-й Армии — ул. Болдина — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — Новомосковское ш. — ул. Пржевальского обратно: ул. Пржевальского — Новомосковское ш -ул. Рязанская — Городской переулок- ул. Станиславского — ул. Болдина -пл.50-й Армии -ул. Д. Ульянова -ул. Демонстрации — ул. Лейтейзена — Красноармейский пр. — далее по маршруту № 2 „Московский вокзал — пос. Лихвинка“: ул. Путейская — 1-й Лихвинский проезд — ул. Колхозная

ул. Путейская — 1-й Лихвинский проезд — ул. Колхозная № 3 „Суворовское училище — пл. Победы — Суворовское училище“: Восточный обвод — ул. Рязанская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова -Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — Восточный обвод

Восточный обвод — ул. Рязанская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова -Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — Восточный обвод № 5 „Областной роддом — мкр. Левобережный“: 2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Металлургов — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Рязанская -Восточный обвод — мкр. Левобережный

2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Металлургов — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Рязанская -Восточный обвод — мкр. Левобережный № 11 „Завод РТИ — пос. Октябрьский“: ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр.-- ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — ул. Карпова — ул. Кобзева

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр.-- ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — ул. Карпова — ул. Кобзева № 11-А „К/т „Спартак“ — д. Некрасово“: ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. М. Горького — Алексинское ш. — п. Плеханово — с. Хрущево — д. Некрасово

ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. М. Горького — Алексинское ш. — п. Плеханово — с. Хрущево — д. Некрасово № 12 „Завод РТИ — Птицефабрика“: „Тульская“ ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова -ул. Демонстрации — ул. Лейтейзена — Красноармейский пр -ул. Советская -ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина -ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Степанова — ул. Каракозова -Веневское шоссе обратно: — Веневское шоссе — ул. Каракозова — ул. Степанова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Демонстрации — далее по маршруту

„Тульская“ ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова -ул. Демонстрации — ул. Лейтейзена — Красноармейский пр -ул. Советская -ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина -ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Степанова — ул. Каракозова -Веневское шоссе обратно: — Веневское шоссе — ул. Каракозова — ул. Степанова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Демонстрации — далее по маршруту № 13 „Московский вокзал — Кладбище № 4 “: ПАО Тулачермет» ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского

“: ПАО Тулачермет» ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского № 13-А «Московский вокзал — пос. Петелино» : ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная Новомосковское шоссе — пос. Петелино

: ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная Новомосковское шоссе — пос. Петелино № 16 «Областной роддом — Московский вокзал»: 2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова -ул. К. Маркса (ул.Ложевая — ул. Пролетарская) — ул. Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — пл. Московского вокзала

2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова -ул. К. Маркса (ул.Ложевая — ул. Пролетарская) — ул. Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — пл. Московского вокзала № 18 «Ул. Ген. Маргелова — Новомедвенский пр-д (Технопарк)» : ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина-ул. 9Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова- Красноармейский пр -ул.Советская -ул. Октябрьская -ул. Демидовская плотина -ул.Пролетарская -ул.Ложевая -далее по маршруту

: ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина-ул. 9Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова- Красноармейский пр -ул.Советская -ул. Октябрьская -ул. Демидовская плотина -ул.Пролетарская -ул.Ложевая -далее по маршруту № 21 «Ул. М. Гончары Щегловская засека» : ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека

: ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека № 21-А «Д. Комарки — Площадка»: ул. Комарская — 2-й Комарский проезд — ул. Щегловская з-ка — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская

ул. Комарская — 2-й Комарский проезд — ул. Щегловская з-ка — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская № 24 «Ул. М. Гончары — ПАО „Тулачермет“ (верхние проходные)» : ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Д-ра Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская

: ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Д-ра Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская № 25 «Пос. Скуратово (пос. Угольный) — Тульский областной онкологический диспансер»: пос. Угольный (пос. Озерный) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр-т — далее по маршруту до Областного диспансера (в обоих направлениях)

пос. Угольный (пос. Озерный) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр-т — далее по маршруту до Областного диспансера (в обоих направлениях) № 26 «Пос. Скуратово (пос. Западный) — мкр. Петровский»: Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкр. Петровский

Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкр. Петровский № 27 «Пос. Угольный — пос. Западный — пос. Северный» : ул. Шоссейная (пос. Угольный) -ул. Шахтерская — ул. Автомобилистов (пос. Южный) — ул. Октябрьская — ул. Старо-Овсянниково -ул. Жуковского (пос. Западный) — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Автомобилистов — ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) — ул. Центральная — ул. Еловая — ул. Прудная — Еловой проезд — ул. Центральная (пос. Северный)

: ул. Шоссейная (пос. Угольный) -ул. Шахтерская — ул. Автомобилистов (пос. Южный) — ул. Октябрьская — ул. Старо-Овсянниково -ул. Жуковского (пос. Западный) — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Автомобилистов — ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) — ул. Центральная — ул. Еловая — ул. Прудная — Еловой проезд — ул. Центральная (пос. Северный) № 27-А «Пос. Северный — пос. Плеханово»: пос. Северный (пос.Восточный) — пос. Трудовой- ул. Володарского — Варваровский проезд — ул. Автомобилистов) — ул. Скуратовская — пр. Ленина- ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр-т -ул.Советская — далее по маршруту до пос. Плеханово (в обоих направлениях)

пос. Северный (пос.Восточный) — пос. Трудовой- ул. Володарского — Варваровский проезд — ул. Автомобилистов) — ул. Скуратовская — пр. Ленина- ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр-т -ул.Советская — далее по маршруту до пос. Плеханово (в обоих направлениях) № 28 «Пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет»: ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр-т- ул. Советская —ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. К. Маркса (ул.Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина -ул.Металлургов — (Театральный переулок) ул. Доктора Гумилевской

ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр-т- ул. Советская —ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. К. Маркса (ул.Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина -ул.Металлургов — (Театральный переулок) ул. Доктора Гумилевской № 36 «Пос. Хомяково — мкр. Петровский»: Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский

Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский № 36-А «С. Архангельское — мкр. Петровский» : Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский

: Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский № 38 «Пос. Мясново (з-д Торгового оборудования) — пос. Басово-Прудный»: завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная

завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная № 44 «Площадка — пос. Рождественский»: ул. Пролетарская — ул. Демидовская плотина- ул. Октябрьская — Московское шоссе

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по нерегулируемому тарифу:

№ 4 «Пос. Михалково -ПАО «Тулачермет»: ул. Колхозная -1-ый Лихвинский пр. — Китаевский пр.-ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Д-ра. Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская

ул. Колхозная -1-ый Лихвинский пр. — Китаевский пр.-ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Д-ра. Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская № 9 «Ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Платоновский лес» : ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Октябрьская — ул. Советская -ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — пр. Ленина — ул. Ген. Маргелова

: ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Октябрьская — ул. Советская -ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — пр. Ленина — ул. Ген. Маргелова № 12/15 «Д. Морозовка — ст. «Металлург» — База № 10 (Мясново)»: д. Морозовка — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская -ул. Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская-Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова- ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова -Одоевское шоссе

д. Морозовка — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская -ул. Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская-Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова- ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова -Одоевское шоссе № 15 «З-д РТИ — пос. Иншинский — пос. 12 лет Октября»: ул. Оружейная — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — 18-ый проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шосссе — ул. Шоссейная — пос. Иншинский — а/д Р132 — пос. 12 лет Октября — с\х Ударник

ул. Оружейная — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — 18-ый проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шосссе — ул. Шоссейная — пос. Иншинский — а/д Р132 — пос. 12 лет Октября — с\х Ударник № 17 «Пос. Западный — пос. Южный (пос.Скуратово) — Детская областная больница — Гор. б-ца № 9»: пос. Западный — ул. Автомобилистов — пос. Южный — ул. Скуратовская — пр. Ленина -ул. Агеева- ул. Ф. Энгельса — ул. Советская -ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина -ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова -ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — Новомедвенский пр-д

пос. Западный — ул. Автомобилистов — пос. Южный — ул. Скуратовская — пр. Ленина -ул. Агеева- ул. Ф. Энгельса — ул. Советская -ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина -ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова -ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — Новомедвенский пр-д № 30 «Пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) — Московский вокзал»: пос. Озерный — ул. Станционная -пос. Западный — ул. Октябрьская — пос. Южный — ул. Автомобилистов — (ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная — ул. Еловая — ул. Прудная — Еловой проезд) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — Красноармейский пр. -ул. Путейская

пос. Озерный — ул. Станционная -пос. Западный — ул. Октябрьская — пос. Южный — ул. Автомобилистов — (ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная — ул. Еловая — ул. Прудная — Еловой проезд) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — Красноармейский пр. -ул. Путейская № 32 «Ул. Ушинского — Гарнизонный проезд» : ул. Ушинского — проезд М. Расковой-ул. Вильямса — ул. Майская — (ул. Бондаренко) — Новомедвенский проезд — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Демидовская плотина- ул. Октябрьская — ул. Большая — Гарнизонный проезд

: ул. Ушинского — проезд М. Расковой-ул. Вильямса — ул. Майская — (ул. Бондаренко) — Новомедвенский проезд — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Демидовская плотина- ул. Октябрьская — ул. Большая — Гарнизонный проезд № 33 «Д. Высокое -Щегловская засека — пос. Косая Гора — д. Судаково»: д. Высокое — Щегловская засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — (ул.К.Маркса) — ул. Демидовская плотина — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — пр. Ленина — Щекинское шоссе — Орловское шоссе — ул. Демешковская — ул. М. Горького -ул. Ген. Горшкова — ул. Школьная — ул. Дзержинского- д. Рвы

д. Высокое — Щегловская засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — (ул.К.Маркса) — ул. Демидовская плотина — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — пр. Ленина — Щекинское шоссе — Орловское шоссе — ул. Демешковская — ул. М. Горького -ул. Ген. Горшкова — ул. Школьная — ул. Дзержинского- д. Рвы № 34 «Пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская»: ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — ул. Шоссейная — Щекинское шоссе. — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская -Красноармейский пр. -ул. Советская — ул. Октябрьская -ул. Карпова — Веневское ш.

ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — ул. Шоссейная — Щекинское шоссе. — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская -Красноармейский пр. -ул. Советская — ул. Октябрьская -ул. Карпова — Веневское ш. № 35 «Ст. Козлова Засека — пос. Михалково»: ул. Л. Толстого — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Киреевская — Щекинское шоссе — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — пос. Михалково

ул. Л. Толстого — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Киреевская — Щекинское шоссе — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — пос. Михалково № 37 «Московский в-л — Кладбище № 3»: ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — пр. Ленина — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского

ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — пр. Ленина — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского № 40К «Завод РТИ — д. Бежка»: ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова- ул. Газовая — ул. П. Морозова — Епифанское шоссе -д. Бежка

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова- ул. Газовая — ул. П. Морозова — Епифанское шоссе -д. Бежка № 42 «Пос. Плеханово — Московский вокзал — пос. Плеханово»: ул. Заводская — ул. Пионерская — Алексинское шоссе — ул. Максима Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская -Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр- т-ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — ул. Пионерская — ул. Заводская

ул. Заводская — ул. Пионерская — Алексинское шоссе — ул. Максима Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская -Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр- т-ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — ул. Пионерская — ул. Заводская № 50 «Ул. Седова — ул. Новомосковская»: ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — ул. Оружейная — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Староникитская — ул. Кауля — ул. Новомосковская

ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — ул. Оружейная — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Староникитская — ул. Кауля — ул. Новомосковская № 51 «Пос. Горельские Выселки — мкр. Левобережный»: ул. Ключевая — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева-пр. Ленина — ул. Циолковского — ул. Железняка — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — ул. Защитников Тулы — (мкр. Левобережный)

ул. Ключевая — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева-пр. Ленина — ул. Циолковского — ул. Железняка — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — ул. Защитников Тулы — (мкр. Левобережный) № 52 «Ул. М. Гончары — пос. Петелино — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады»: ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская -ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе -(а/д «Тула-Новомосковск"-Прилепы- ул. Центральная) ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады

ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская -ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе -(а/д «Тула-Новомосковск"-Прилепы- ул. Центральная) ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады № 54 «Пос. Ивановские дачи — Московский вокзал — пос. Ивановские дачи»: ул. Трудовая — ул. Советская — ул. Шоссенйая — пр-т Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина- ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Шоссенйая — ул. Советская — ул. Трудовая

ул. Трудовая — ул. Советская — ул. Шоссенйая — пр-т Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина- ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Шоссенйая — ул. Советская — ул. Трудовая № 55 «Пос. Ивановские дачи — 12 проезд (Мясново)»: ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова

ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова № 58 «Завод РТИ — пос. Октябрьский (18 проезд)»: ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Октябрьская -ул. Судейского — ул. Речная -29-й пр-д — ул. Карпова

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Октябрьская -ул. Судейского — ул. Речная -29-й пр-д — ул. Карпова № 59 «Алексинское шоссе — ул. Перекопская»: Алексинское шоссе -ул. Максима Горького — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская -ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Некрасова — ул. Перекопская.

Алексинское шоссе -ул. Максима Горького — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская -ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Некрасова — ул. Перекопская. № 61 «Областной роддом — пос. Мясново (з-д Торгового оборудования)»: 2-ой проезд Гастелло — ул. Фучика — проезд МариныРасковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая (ул. Карла Маркса) — ул. Пролетарская — Демидовская плотина -ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Маршала Жукова

2-ой проезд Гастелло — ул. Фучика — проезд МариныРасковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая (ул. Карла Маркса) — ул. Пролетарская — Демидовская плотина -ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Маршала Жукова № 62 «Пос. Прилепы — ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница»: пос. Прилепы — д. Кишкино — пос. Фалдино — ул. Шоссейная — ул. Шахтерская — ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса

пос. Прилепы — д. Кишкино — пос. Фалдино — ул. Шоссейная — ул. Шахтерская — ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса № 64 «Ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Детская обл. больница»: ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Октябрьская — Демидовская плотина -ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло -ул. Кутузова- ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Вильямса

ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Октябрьская — Демидовская плотина -ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло -ул. Кутузова- ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Вильямса № 65 «Ул. М. Гончары — ст. «Металлург»»: ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина- ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов .

ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина- ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов . № 66 «Д. Федоровка (пос. Хомяково) — ОАО"Балтика» — мкр. Петровский»: с. Архангельское — Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский

с. Архангельское — Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский № 68 «Тула (Ряжский в-л) — пос. Прилепы»: ул. Ряжская — ул. Галкина — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковкое шоссе — а/д «Тула-Новомосковск» -а/д «Тула-Новомосковск"-Прилепы

ул. Ряжская — ул. Галкина — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковкое шоссе — а/д «Тула-Новомосковск» -а/д «Тула-Новомосковск"-Прилепы № 70 «Тула (Московский в-л) — Ильинка- д. Крутое»: ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — а/д «Тула-Новомосковск» — ул. Центральная (д. Ильинка) — д. Крутое

Троллейбусный транспорт:

№ 1 «М. Гончары — ст. Южная»: М. Гончары — Красноармейский пр-т. — ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ст. Южная (в обоих направлениях)

М. Гончары — Красноармейский пр-т. — ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ст. Южная (в обоих направлениях) № 2 «Ул. Курковая — ст. Южная»: ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский проспект — ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ст. Южная (в обоих направлениях)

ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский проспект — ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ст. Южная (в обоих направлениях) № 4 «Ст. Южная — пос. Горелки» : пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр.-ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе

: пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр.-ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе № 5 «Московский вокзал — ст. Южная»: ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина

ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина № 6 «Московский вокзал — пос. Горелки»: ул. Путейская — Красноармейский проспект — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе

ул. Путейская — Красноармейский проспект — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе № 7 «Ул. Курковая — Московский вокзал»: ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский проспект — ул. Путейская

ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский проспект — ул. Путейская № 10 «Московский в-л — Трамвайное депо — Областная больница» : ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая- ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса

: ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая- ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса № 11 «Московский вокзал — пос. Скуратово (пос. Западный)» : ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Д. Ульянова -ул. Болдина — ул. 9 Мая -пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пос. Западный

: ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Д. Ульянова -ул. Болдина — ул. 9 Мая -пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пос. Западный № 12 «Пос. Косая гора — Московский вокзал»: ул. М. Горького — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Путейская

Трамвайный транспорт