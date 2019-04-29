«Арсенал» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1

Фото ПФК «Арсенал»

29 апреля канониры играли на выезде в Оренбурге. Текстовая трансляция матча от Myslo!

Матч окончен. 1:1 — пожалуй, справедливая ничья. Опасных моментов хватало у обоих ворот. На гол Джорджевича «Оренбург» ответил точным ударом Алвеша. На том и расходимся, ждем теперь в гости «Локомотив» на майских праздниках.

90+4' Последний стандарт в этой игре — в исполнении «Арсенала». С центра поля Григалава сделал передачу поближе к штрафной «Оренбурга». Мяч попал к Кадири, и тот мощно зарядил из-за пределов штрафной сильно выше ворот.

90+3' Угловой у ворот «Оренбурга». Передача в штрафную, первым на мяче был Беляев — пытался протолкнуть мяч в ворота. Но вратарь сыграл первым и снова перевел мяч на угловой. Который ни к чему не привел.

90+2' После подачи со стандарта от Алвеша, не удается Афонину нанести акцентированный удар головой.

90+1' Григалава на своей половине поля махнул ногой мимо мяча и попал в тело Деспотовичу. Желтая карточка для туляка!

90' Четыре минуты добавлено к основному времени матча.

90' Розыгрыш углового у ворот «Арсенала». Суматоха в штрафной — Комбаров разряжает обстановку, вынося мяч подальше.

89' Мирзов дернул за рукав майки Афонина, оторвав кусок от формы. Затем соперники пободались. Арбитр решил, что наказания достоин только канонир - горчичник для Мирзова.

88' Чуть ошибся Горбатенко на своей половине поля и потерял мяч. «Арсенал» получил атаку три в три. Но Хагуш вовремя подстраховал партнеров и не дал развиться этой атаке.

84' Замена у «Оренбурга». Уходит с поля травмированный Козлов, выходит Андреа Чуканов.

83' Мышечная травма у Савелия Козлова. Игрок падает на газон и показывает, что игру далее продолжить не сможет.

82' После хорошего перехвата от Кадири последовала передача на Мирзова. Резиуан пробросил мяч себе на ход, но немного не успел к нему, и снаряд ушел в аут.

82' Арсенальцы зарабатывают право на стандарт, разыгрывают его, но всё завершается мягонькой подачей в штрафную от Бакаева. Мяч оказывается в руках у Довбни.

80' Автор гола «Оренбурга» Рикарду Алвеш получает желтую — очень долго и упорно держал Беляева за майку, чуть не снял ее с нашего защитника!

78' Сутормин отдал пас в 11-метровой отметки на Малярова, а тот, подрабатывая мяч, удачно подставил снаряд под удар Алвешу. Который не упустил возможности расстрелять Нигматуллина. Счет на табло 1:1.

78' ГОЛ! 1:1 — Рикарду Алвеш сравнивает счет.

76' Алвеш очень грубо сыграл против Григалавы — шипами в голеностоп. Однако арбитр решил, что это не повод для карточки…

74' А вот и долгожданная замена у «Арсенала». Вместо травмированного Берхамова в игру вступает Эванс Кангва.

72' Оставили на правом фланге одного Терехова! Тот получил передачу от партнера и спокойно мог расстреливать ворота Нигматуллина. Целился в правый угол — не попал!

71' Берхамов в подкате спасает спасает свою от опасной атаки ценой травмы. Просит замену.

69' Первая замена у «Оренбурга». Галаджан поле покидает, вместо него в игру вступает португалец Рикарду Алвеш.

66' Артем Галаджан подножкой останавливает Мирзова на левом фланге.

64' На передачу Малярова в штрафной «Арсенала» откликнулся никем не прикрытый Деспотович. На счастье «Арсенала», снова пробил головой над перекладиной ворот. Непонятно, где в этом эпизоде были наши центральные защитники…

62' Бакаев с Джорджевич вдвоем прорвались по правому флангу, Зелимхан ворвался в штрафную, обыграл защитников «Оренбурга» и пробил с острого угла по воротам Довбни. Тот с ударом справился, но отбил мяч прямо на ногу Джорджевичу. И тот не упустил свой шанс! Голкипер уже не успел среагировать. 1:0 в пользу «Арсенала»!

62' ГОООЛ! ДЖОРДЖЕВИЧ ЗАБИВАЕТ!

61' Сутормин наносил удар из-за пределов штрафной. Неточно.

59' Заброс в район 11-метровой отметки на открывающегося Деспотовича. Тот не упустил шанс пробить головой — правда, получилось только над перекладиной.

57' Жесткое столкновение у нашей штрафной — Малых и Хагуш. Канониру понадобилась помощь медицинской бригады.

53' Горбатенко со штрафного пробил по воротам — пытался закрутить в ближнюю девятку. Чуть-чуть точности не хватило.

52' Деспотович опробовал свой дальний удар. Мяч до ворот не долетает.

49' Два стандарта у «Арсенала»: сначала штрафной в исполнении Горбатенко, а потом угловой в исполнении Мирзова. Оба эпизода ни к чему интересному не привели.

48' Бакаев смещался с правого фланга атаки в центр и стремился отдать обостряющий пас на Джорджевича. Защитники хозяев перехватывают мяч.

46' И еще одна попытка хозяев. Малых наносит удар с угла штрафной. Снова неточно.

46' Затяжная атака «Оренбурга» закончилась ударом Сутормина. Слишком слабо и неточно.

46' В перерыве обошлось без замен.

46' Второй тайм.

Давай, «Арсенал», верим в тебя!

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами:

Виталий Шахов, защитник «Оренбурга»:

- Поначалу инициатива была у нас, потом гости ее перехватили. В целом в первом тайме было очень много борьбы. Никто не хочет уступать.

Лука Джоржевич, нападающий «Арсенала»:

- Тяжелая игра, много единоборств, борьбы. В втором тайме надо найти брешь в обороне «Оренбурга» и забить. Мы приехали, чтобы побеждать.

Перерыв. Статистика первого тайма:

Перерыв. Оперативный фоторепортаж с первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Перерыв. В первом тайме было все, кроме голов, — и фолы, и желтые карточки, и без спорных эпизодов не обошлось. Ждем второй тайм и надеемся, что «Арсенал» покажет в нем все, на что способен!

45' Арбитр решил не ничего не добавлять к основному времени первого тайма. Уходим на перерыв.

45' У Галаджана были все шансы выйти один на один с Нигматуллиным после передачи Терехова, но за мгновение до этого Мишкич нарушил правила против Григалавы.

41' Первая желтая для «Арсенала». Мишкич нарушил правила против Кадири, а тот, падая, «лягнул» обидчика. По мнению судьи, здесь был злой умысел со стороны нашего защитника.

39' А вот сейчас у арбитра были все основания показать карточку Хагушу за срыв атаки. Тоже простил.

38' Есть подозрение на то, что судья мог назначать пенальти в ворота «Оренбурга». Афонин сильно дернул Джорджевича за форму в штрафной, и Лука упал — явно не «по своей воле».

37 ' Берхамов, получив мяч метрах в 30-ти от ворот, отважился на дальний удар. Который совсем не получился.

34' А вот и штрафной: Мирзов со стандарта откатил мяч под удар Горбатенко, и тот мощно пробил по воротам. Но по пути мяч задел кого-то из игроков «Оренбурга» и приземлился на сетку ворот сверху. Только угловой.

33' Шахов сбивает Бакаева возле левого угла штрафной «Оренбурга». Перспективный стандарт для «Арсенала»!

31' Горбатенко хорошо комбинировал с Джорджевичем перед штрафной «Оренбурга». В финальной стадии атаки Лука пробил, в очередной раз получив мяч от Игоря. Выше ворот!

30' Эх, подача от Комбарова со стандарта получилась неудачной.

29' Мишкич сбил Хагуша на левом фланге. Назначен штрафной.

27' Бакаев красиво обыграл на правом фланге защитника «Оренбурге», опасно прострелил во вратарскую, но никого из партнеров там не оказалось.

27' Дальний удар от Комбарова! Довбня на всякий случай не стал пытаться забрать мяч в руки и выбил его подальше.

26' В центре поля Маляров локтем бьет Джорджевича по лицу в верховой борьбе! Тот же, кто получил желтую карточку несколько минут назад. Прощает его арбитр…

25' После подачи с правого фланга Терехов в борьбе наносит удар по воротам Нигматуллина! Но не попадает.

22' И еще один горчичник для хозяев — Маляров жестко сбил Мирзова в центре поля.

20' Пока «Оренбург» по-хозяйски выдает голевой момент за голевым, «Арсенал» к середине первого тайма только нащупывает свою игру. Правда, до острых моментов пока не доходит.

17' Мирзов опять в борьбе с двумя защитниками — они к нему как приклеились. В итоге все-таки получается у него сделать заброс в штрафную, но из очень неудобной позиции. И, как следствие, никаких трудностей для Довбни. Голкипер «Оренбурга» легко забирает мяч в руки.

15' Первая желтая карточка в матче у «Оренбурга» — за срыв атаки. Афонин придержал Джорджевича.

12' И еще один голевой момент у хозяев поля! Малых забросил в штрафную, где Деспотович оказался вдруг «один, совсем один». Наши защитники явно здесь не доработали. К счастью, его удар головой получился неточным.

10' Мишкич после скидки Деспотовича бьет с линии штрафной. Нигматуллин никак не успевал к этому мячу — повезло, что снаряд не залетел в угол.

9' Очередной заброс в штрафную «Арсенала», где во всеоружии был Деспотович! Но Нигматуллин роскошно сыграл на выходе — вылетел довольно далеко из ворот, опередил всех и кулаком выбил мяч подальше.

7' А вот и Мирзов до мяча добрался. Пытался пофинтить на правом фланге, но не справился с опекой сразу двоих защитников «Оренбурга» и мяч упустил. Хотя мог отдать на свободного Комбарова — но пожадничал.

4' Получив пас от Берхамова и оказавшись по центру перед штрафной, Кадири решается на удар из-за пределов штрафной. Но оренбуржцы блокируют.

2' Атака «Оренбурга». Все началось с аута, быстро дошли до штрафной, несколько рикошетов — и удар в касание в створ от Деспотовича как вишенка на торте. Нигматуллин на месте, вытаскивает этот мяч. Хозяева намекают, что будет непросто…

1' Сразу два фола от оренбуржцев на первой же минуте матча. Деспотович затоптал Кадири, а Маляров — Горбатенко.

1' Стартовый свисток.

Вперед, за Тулу!!!

0' Команды выходят на поле. Скоро начинаем!

0' Стартовые составы команд и скамейки запасных:

0' Антураж перед матчем «Оренбург» — «Арсенал»:

0' И «Арсенал», и «Оренбург» сейчас имеют одну цель: попасть в зону еврокубков. Пока что туляки к ней ближе, но и наш сегодняшний соперник тоже не прост. Оренбуржцы могут похвастаться недавними победами над ЦСКА и «Ростовом», правда, в последнем туре они потерпели неожиданное фиаско в Красноярске. А вот «Арсенал» подошел к текущему туру в отличном расположении духа после крупной домашней победы над «Спартаком» — надеемся, кураж не растеряли за несколько прошедших дней. Канонирам надо продолжать свою беспроигрышную весну и укреплять позиции! У «Арсенала» уже получилось выбить «Оренбург» из борьбы за Кубок России, причем матч на выезде закончился со счетом 4:2 в пользу красно-желтых. Почему бы не повторить этот успех сегодня?

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Сегодня у всех, кто поддерживает канониров, очень футбольный понедельник: в 17.00 по московскому времени в Оренбурге прозвучит свисток на матч одноименного клуба с нашими красно-желтыми. Предлагаем следить за ходом игры вместе с Myslo! Болеем за родной «Арсенал»!