В Тульской области усилится ветер

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее время в регионе ожидается усиление северо-восточного ветра. Его порывы могут достичь 12-17 м/с. Такая погода сохранится до вечера.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

машину поставьте в гараж, при его отсутствии автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».