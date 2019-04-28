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В Тульской области усилится ветер

В Тульской области усилится ветер

Будьте осторожны.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее время в регионе ожидается усиление северо-восточного ветра. Его порывы могут достичь 12-17 м/с. Такая погода сохранится до вечера.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

  • машину поставьте в гараж, при его отсутствии автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:29 0
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