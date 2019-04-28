На трассе М-2 «Крым» в ДТП пострадали четыре человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

27 апреля в 13.20 на 132-м километре автодороги М-2 «Крым» в Заокском районе 61-летний водитель автомобиля «Киа Соренто», по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали водитель и трое несовершеннолетних пассажиров (13-летний и 15-летний мальчики, а также 17-летняя девушка). Пострадавших госпитализировали с различными травмами.

Сообщается, что в момент ДТП пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.