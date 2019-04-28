МЧС: на кладбище в Тульской области пожар повредил 20 могил

Фото: vk.com/aleksingrad

По данным ведомства, на месте происшествия работали четыре пожарных расчета.

Ранее Myslo сообщал о серьезном пожаре, который произошел на кладбище в Алексине. Местные жители рассказали в соцсетях о множестве уничтоженных огнем могил.

Как сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, пожар случился 23 апреля примерно в 15.10. На месте происшествия работали четыре пожарных расчета. По данным ведомства, пожар повредил порядка 20 могил.