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Где в Туле на Пасху ограничили движение транспорта

Где в Туле на Пасху ограничили движение транспорта

Также сегодня пустят дополнительные автобусы до кладбища.

Напоминаем, где сегодня, 28 апреля, в Туле ограничено движение транспорта.

Так, остановка и стоянка всех видов транспортных средств запрещена:

  • с 09.00 до 18.30 по пр. Ленина (включая прилегающие территории) на участке от ул. Советской до ул. Первомайской, по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина, на площади Ленина.
  • с 00.00 до 16.30 по ул. Староникитской, по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе, по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота на ОАО «Тулачермет» (9-й км).

Запрещено движение всех видов транспортных средств:

  • с 00.00 до 03.00 и с 15.00 до 18.30 по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина;
  • с 16.00 до 18.30 по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Первомайской, на площади Ленина.

С 8.00 до 15.00 ограничат также движение по ул. Киреевской на участке от Щекинского шоссе до ул. Чекалина.

В период прохождения молитвенного шествия по пр. Ленина с 16.00 до 18.30 движение всех видов транспорта будет запрещено на участке от ул. Советской до ул. Первомайской. В связи с этим движение пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

Также ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме автобусов, работающих в режиме «экспресс» и «полуэкспресс», городского пассажирского транспорта, транзитного пассажирского транспорта пригородных маршрутов, следующих в направлении Новомосковска и обратно, и специального транспорта 28 апреля с 05.00 до 16.30 по ул. Староникитской, по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе, по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет» (9-й км).

Отметим, что сегодня увеличено число автобусов на муниципальных маршрутах № 13, 16, 18, 13А, 1, 37.

С 6.30 до 16.00 будет организовано движение более 30 автобусов до кладбища в режиме «экспресс» и «полуэкспресс». Для оказания помощи пассажирам при посадке в автобусы привлекут 21 сотрудника МКП «Тулгорэлектротранс».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:40 −1
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