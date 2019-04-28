Тульский спортсмен госпитализирован после марафона в Волгограде

Фото: https://vk.com/volgarun.

Сообщается, что Евгений Соболев выиграл соревнования, однако затем ему стало плохо.

Тульский спортсмен Евгений Соболев сегодня, 28 апреля, принял участие в Волгоградском марафоне. Парень стал победителем на дистанции 21 км.

Как сообщает портал V1.RU, на финише туляку стало плохо, и он упал. Молодому человеку сразу же оказали медицинскую помощь и увезли в больницу.

Отметим, что сегодня в Волгограде достаточно жарко — около 25 °C.