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В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Локомотив»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Локомотив»

Матч состоится на Центральном стадионе через неделю, 4 мая.

Началась продажа билетов на матч 27-го тура чемпионата России «Арсенал» – «Локомотив». Туляки примут действующих чемпионов страны в следующую субботу, 4 мая, в 19.00.

Приобрести билеты онлайн можно здесь. Кассы Центрального стадиона «Арсенал» будут работать по следующему графику: 

  • 27 апреля – 3 мая: с 14.00 до 19.00,
  • 4 мая: с 9.00 до 19.45. 

Телефоны для справок: 8(906)623-20-63 и 57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев. 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:05 0
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