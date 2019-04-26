Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Локомотив»
Матч состоится на Центральном стадионе через неделю, 4 мая.
Началась продажа билетов на матч 27-го тура чемпионата России «Арсенал» – «Локомотив». Туляки примут действующих чемпионов страны в следующую субботу, 4 мая, в 19.00.
Приобрести билеты онлайн можно здесь. Кассы Центрального стадиона «Арсенал» будут работать по следующему графику:
- 27 апреля – 3 мая: с 14.00 до 19.00,
- 4 мая: с 9.00 до 19.45.
Телефоны для справок: 8(906)623-20-63 и 57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.
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