В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Локомотив»

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Матч состоится на Центральном стадионе через неделю, 4 мая.

Телефоны для справок: 8(906)623-20-63 и 57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

Приобрести билеты онлайн можно здесь . Кассы Центрального стадиона «Арсенал» будут работать по следующему графику:

Началась продажа билетов на матч 27-го тура чемпионата России «Арсенал» – «Локомотив». Туляки примут действующих чемпионов страны в следующую субботу, 4 мая, в 19.00.