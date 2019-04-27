Туляк украл неисправный автомобиль
Подозреваемый в преступлении задержан.
В дежурную часть отдела полиции «Криволученский» с заявлением обратился 70-летний житель Пролетарского округа Тулы. Мужчина сообщил, что от дома по улице Марины Расковой был похищен принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2121 1991 года выпуска.
Машина находилась в неисправном состоянии. При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что хищение совершил 40-летний нигде не работающий и ранее судимый мужчина.
Подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. От него получены признательные показания.
В настоящее время в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенный автомобиль изъят и возвращён законному владельцу.