Туляк украл неисправный автомобиль

В дежурную часть отдела полиции «Криволученский» с заявлением обратился 70-летний житель Пролетарского округа Тулы. Мужчина сообщил, что от дома по улице Марины Расковой был похищен принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2121 1991 года выпуска.

Машина находилась в неисправном состоянии. При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что хищение совершил 40-летний нигде не работающий и ранее судимый мужчина.

Подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. От него получены признательные показания.