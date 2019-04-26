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В субботу дежурным по Туле назначен Александр Корнеичев

В субботу дежурным по Туле назначен Александр Корнеичев

По всем вопросам жители могут обращаться в городскую ЕДДС.

В субботу, 27 апреля, дежурным по Туле назначен начальник главного управления по Центральному территориальному округу Александр Корнеичев.

В воскресенье за порядком в городе проследит заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Денис Гальперин.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:07 0
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