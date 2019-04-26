В субботу дежурным по Туле назначен Александр Корнеичев
По всем вопросам жители могут обращаться в городскую ЕДДС.
В субботу, 27 апреля, дежурным по Туле назначен начальник главного управления по Центральному территориальному округу Александр Корнеичев.
В воскресенье за порядком в городе проследит заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Денис Гальперин.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.
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