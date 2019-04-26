В субботу дежурным по Туле назначен Александр Корнеичев

По всем вопросам жители могут обращаться в городскую ЕДДС.

В субботу, 27 апреля, дежурным по Туле назначен начальник главного управления по Центральному территориальному округу Александр Корнеичев.

В воскресенье за порядком в городе проследит заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Денис Гальперин.