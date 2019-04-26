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В Центральном парке Тулы посадили 160 кленов и лип
Фото пресс-службы ГУ ТО «Тульские парки».

В Центральном парке Тулы посадили 160 кленов и лип

Молодые деревца высадили возле аллеи Победителей.

В преддверии Всемирного дня посадки деревьев 26 апреля в Туле в Центральном парке им. П. П. Белоусова высадили 160 кленов и лип. Среди участников акции были многодетные семьи нашего региона, а также студенты сельскохозяйственного колледжа.

Андрей Журавлев, заместитель министра — директор департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов Тульской области, ранее возглавлял государственное учреждение «Тульские парки»:

Андрей Журавлев

– В текущем году в тульских парках будет высажено рекордное количество саженцев — более 5000 единиц, из которых порядка 2000 — в Центральном парке. Примерно 25% деревьев высадят в весенний период, оставшуюся часть — осенью, поскольку именно этот период является наиболее благоприятным с точки зрения жизнеспособности и дальнейшего восстановления дерева.

По словам Андрея Журавлева, ГУ ТО «Тульские парки» и министерство экологии и природных ресурсов региона уделяет большое внимание содержанию и воспроизводству зеленого фонда. Так, в 2019 году в Тульской области высадят более 900 тысяч единиц сеянцев и саженцев.

Отметим, что за последние пять лет в тульских парках удалили более тысячи аварийных сухостойных деревьев.

Кстати, не случайно сегодня деревья высаживали возле аллеи Победителей. Именно здесь больше года назад сотрудникам парка пришлось удалять ясени, зараженные вредителем — златкой. За каждое удаленное дерево сажают несколько новых.

– Специалисты решили посадить смешанный лес. Мы высаживаем липы и клены. Породный состав подбирался таким образом, чтобы обеспечить наиболее высокий уровень сочетаемости деревьев, соответственно, и более высокий уровень жизнеспособности, — отметил Андрей Журавлев.

Кстати, осенью прошлого года команда «Слободы», Myslo и «Модного города» также поучаствовала в высадке саженцев возле аллеи Победителей. Тогда мы посадили 50 кленов.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:39 +5
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