В Новомосковске пройдет Кубок главы города по детскому хоккею

При совместной работе компании «Полипласт Новомосковск», администрации города Новомосковска и Новомосковского хоккейного клуба в городе успешно реализуется программа развития и популяризации хоккея. Об этом свидетельствует рост популярности этого вида спорта — на трибунах Ледового дворца «Юбилейный» во время матчей почти никогда не бывает свободных мест. Наступает лето и хоккейный сезон 2018−2019 подходит к завершению. Но жителей города ждёт ещё целая череда эффектных событий.

Так, в последние дни апреля пройдёт масштабный детский турнир по хоккею на Кубок Главы города Новомосковска. Первенство организовано компанией «Полипласт Новомосковск» при поддержке администрации города. Ежегодный Кубок Главы администрации города Новомосковска — соревнование высокого уровня. Его организации и проведению уделяется повышенное внимание. Как отмечают в компании «Полипласт Новомосковск», подобные турниры очень важны для юных спортсменов, ведь именно на турнире они могут проверить свои силы, мастерство и уровень подготовки.

26−28 апреля сильнейшие команды 2006 года рождения со всех уголков России встретятся на льду обеих арен Новомосковска и проведут серию игр за право обладать званием чемпиона Кубка. В соревновании примут участие команды: