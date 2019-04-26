новости
новости
Регистрация
В Новомосковске пройдет Кубок главы города по детскому хоккею

В Новомосковске пройдет Кубок главы города по детскому хоккею

с 26 по 28 апреля болельщиков ждут три дня напряжённой борьбы, радости, общения, переживаний и побед.

При совместной работе компании «Полипласт Новомосковск», администрации города Новомосковска и Новомосковского хоккейного клуба в городе успешно реализуется программа развития и популяризации хоккея. Об этом свидетельствует рост популярности этого вида спорта — на трибунах Ледового дворца «Юбилейный» во время матчей почти никогда не бывает свободных мест. Наступает лето и хоккейный сезон 2018−2019 подходит к завершению. Но жителей города ждёт ещё целая череда эффектных событий.

Так, в последние дни апреля пройдёт масштабный детский турнир по хоккею на Кубок Главы города Новомосковска. Первенство организовано компанией «Полипласт Новомосковск» при поддержке администрации города. Ежегодный Кубок Главы администрации города Новомосковска — соревнование высокого уровня. Его организации и проведению уделяется повышенное внимание. Как отмечают в компании «Полипласт Новомосковск», подобные турниры очень важны для юных спортсменов, ведь именно на турнире они могут проверить свои силы, мастерство и уровень подготовки.

26−28 апреля сильнейшие команды 2006 года рождения со всех уголков России встретятся на льду обеих арен Новомосковска и проведут серию игр за право обладать званием чемпиона Кубка. В соревновании примут участие команды:

  • ЦСКА-2006 г. Москва,
  • Кристалл-2006 г. Южно-Сахалинск,
  • НХК-2006 г. Новомосковск,
  • Динамо-2006 г. Санкт-Петербург,
  • Кристалл-2006 г. Саратов
  • Буран-2006 г. Воронеж????.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 14:16
Другие статьи по темам
Событие
Кубок главы Новомосковска по детскому хоккею
Место
Новомосковск
Прочее
Полипласт официальный партнер мероприятия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Центральном парке Тулы посадили 160 кленов и лип
В Центральном парке Тулы посадили 160 кленов и лип
Туляки составляют маршрут мобильного туристического гида по родному городу
Туляки составляют маршрут мобильного туристического гида по родному городу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.