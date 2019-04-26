В Новомосковске прошла акция «Пасхальное яичко»

Фото предоставлены пресс-службой «Полипласт Новомосковск».

В преддверии праздника Пасхи волонтёры компании «Полипласт Новомосковск» совместно с Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних № 3 г. Новомосковска подготовили и провели праздничное мероприятие для воспитанников Центра.

За гостеприимным круглым столом, «сервированным» палитрами и кистями, собрались воспитанники Центра со своими родителями. В получившейся творческой мастерской каждый получил несколько пенопластовых заготовок яиц, кисти и краски. Ребятам пришлось постараться, каждый хотел, чтобы его писанка стала самой красивой и креативной, а такая задача требует аккуратности и внимательности. В итоге у каждого получилось своё оригинальное нарядное пасхальное яйцо. Сколько света, счастья и радости в них!

На празднике были предоставлены разнообразные возможности для творчества, например, для любителей рисовать на бумаге организаторы приготовили раскраски на пасхальную тему. Чтобы дело спорилось, волонтёры «Полипласта» подготовили каверзные загадки, которые хором разгадывали все участники праздника.

За работой и разговорами ребята не заметили, как праздник подошёл к концу.

И тут всех ждал небольшой сюрприз -творческий азарт и старание всех участников были вознаграждены подарками от компании «Полипласт Новомосковск».

Получив сладкие подарки и наборы для творчества, подопечные Центра поблагодарили работников предприятия и в ответ вручили им свои пасхальные рисунки, которые будут размещены на заводской выставке.