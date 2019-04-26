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Тульские школы получили сертификаты на шахматный инвентарь
Фото Федерации шахмат Тульской области.

Тульские школы получили сертификаты на шахматный инвентарь

38 муниципальных образовательных центров со всей области участвовали в конкурсе «Шахматы в школе».

В Туле прошла торжественная церемония вручения сертификатов и инвентаря представителям образовательных учреждений, участвующих в конкурсе на лучшее преподавание шахмат в школах.

Отметим, что каждая школа получила шахматные фигуры, доски, часы, учебники, рабочие тетради и методические пособия.

Итоги конкурса подведут после майских праздников. Напомним, победитель и призеры получат компьютеры и денежные субсидии для своих учреждений. А команда лучшего образовательного центра отправится на итоговое мероприятие проекта «Шахматы в школе», которое пройдет в пос. Дагомыс Краснодарского края в рамках юбилейного турнира «Белая Ладья — 2019» в начале июня.

Конкурс проводится Фондом Елены и Геннадия Тимченко совместно с Российской шахматной федерацией.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:23 0
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