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В Туле на Пасху ограничат движение транспорта

В Туле на Пасху ограничат движение транспорта

Подробнее – в нашей статье.

28 апреля в Туле будут введены ограничения движения. Так, остановка и стоянка всех видов транспортных средств будет запрещена:
 
  • 27 апреля с 20.00 до 00.00 по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина;
  • 28 апреля с 09.00 до 18.30 по пр. Ленина (включая прилегающие территории) на участке от ул. Советской до ул. Первомайской, по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина, на площади Ленина.
  • 28 апреля с 00.00 до 16.30 по ул. Староникитской, по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе, по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота на ОАО «Тулачермет» (9-й км).
Также будет ограничено движение всех видов транспортных средств:
 
  • 27 апреля с 20.00 до 00.00 по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина;
  • 28 апреля с 00.00 до 03.00 и с 15.00 до 18.30 по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина;
  • 28 апреля с 16:00 до 18:30 по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. ой на площади Ленина.
Кроме того, будет введено ограничение движения всех видов транспортных средств, кроме автобусов, работающих в режиме «экспресс» и «полуэкспресс», городского пассажирского транспорта, транзитного пассажирского транспорта пригородных маршрутов, следующих в направлении города Новомосковска и обратно, и специального транспорта 28 апреля с 05.00 до 16.30 по ул. Староникитской, по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе, по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет» (9-й км).
 
С 08.00 до 15.00 ограничат также движение по ул. Киреевской на участке от Щекинского шоссе до ул. Чекалина.
В период прохождения молитвенного шествия по пр. Ленина с 16.00 до 18.30 движение всех видов транспорта будет запрещено на участке от ул. Советской до ул. Первомайской. В связи с этим движение пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.
 

Отметим, что на праздничных выходных увеличат число автобусов на муниципальных маршрутах № 13, 16, 18, 13А, 1, 37.

В воскресенье, с 6.30 до 16.00 будет организовано движение более 30 автобусов до кладбища в режиме «экспресс» и «полуэкспресс». Для оказания помощи пассажирам при посадке в автобусы будут привлечены 21 сотрудник МКП «Тулгорэлектротранс».

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:44 +1
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