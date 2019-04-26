Что посмотреть в тульском парке «Патриот»: фоторепортаж

26 апреля работы по строительству первой очереди парка на Восточном обводе проконтролировал губернатор Алексей Дюмин. Строительство парка «Патриот-Тула» началось чуть больше года назад. Тульский парк — аналогия известного подмосковного «Патриота», принадлежащего ВС РФ.

В тульский парк, строящийся по инициативе главы региона, не вложено ни копейки бюджетных средств — только частные инвестиции. От правительства области — только контроль и оказание помощи по определенным видам работ. По завершении строительства всю инфраструктуру парка закрепят за ГУТО «Тульские парки».

Сейчас строительство 1-й очереди комплекса подходит к завершению, и уже 8 мая туляков ждут на грандиозном открытии «Патриота».

Весь день 8 мая в парке будут проходить культурные и развлекательные мероприятия, показы фильмов. Состоится концерт Дениса Майданова. Завершится праздник фейерверком.

Также праздничные мероприятия в парке «Патриот-Тула» продолжатся до 12 мая.

Работы по благоустройству территории парка завершатся уже 1 мая.

что уже есть и что сделают к открытию

На территории парка полностью построен конгресс-центр, смонтировано 4 тенто-мобильных укрытия (ТМУ), подключены все коммуникации, оборудованы уличное кафе и детская игровая площадка, продолжается озеленение и укладка рулонных газонов.

Четыре «ангара», которые расположены за капитальным зданием и видны с Восточного обвода, это и есть тенто-мобильные укрытия, легковозводимые, но с коммуникациями и системой кондиционирования. Наполнение их можно менять, на ближайшее время в них запланированы следующие экспозиции:

Первый объект предназначен для организации временных выставок. В рамках открытия тулякам и гостям города покажут в нем выставку «История тульского края» — самые яркие моменты истории нашего края с применением интерактивных технологий.

Во втором «ангаре» размещена выставка «Военная техника: история и современность» . Выставка из двух частей: образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и экспозиция современной техники от предприятий тульского оборонно-промышленного комплекса. По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрея Журавлева, на выставке будут функционировать три симулятора виртуальной реальности: автомобиль, самолет и космический корабль.

. Выставка из двух частей: образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и экспозиция современной техники от предприятий тульского оборонно-промышленного комплекса. По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрея Журавлева, на выставке будут функционировать три симулятора виртуальной реальности: автомобиль, самолет и космический корабль. Третий тент разместит «Музей ретро автомобилей» . Коллекцию музея собирают из авто частных коллекций и реставрационных мастерских. Планируется выставка из тридцати авто плюс мотоциклы.

. Коллекцию музея собирают из авто частных коллекций и реставрационных мастерских. Планируется выставка из тридцати авто плюс мотоциклы. Четвертый ТМУ предназначен для движения — это «Центр военно-тактических игр». Штурмовая полоса препятствий для проведения занятий по комплексу ГТО, площадка для проведения соревнований по спортивному лазертагу и спортивно-тактическим играм.

конгресс-центр

Алексей Дюмин осмотрел конгресс-центр, который предназначен для проведения совещаний, круглых столов и торжественных собраний.

- Wi-fi есть? Это сейчас важно, — заметил губернатор, проверяя работоспособность микрофонов в конференц-зале. — Мне тут нравится. А вам? Просто и со вкусом!

Как рассказал заместитель губернатора Сергей Егоров, на первом этаже конгресс-центра сейчас ведется обустройство фирменного магазина «Военторг».

- Здесь будет представлена продукция сети магазинов «Военторг», гости парка смогут приобрести сувениры, другие товары, — На втором этаже уже готов актовый зал, оснащенный мультимедийным оборудованием, на третьем — большой конференц-зал.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Журавлев подтвердил, что инфраструктуру парка передадут в оперативное управление ГУ ТО «Тульские парки». И на это учреждение ляжет организация спортивного, военно-патриотического, культурного и семейного досуга в «Патриоте-Тула». Сейчас ведется набор специалистов для проведения этой работы и обслуживания парка после открытия. Кстати, для нужд сотрудников губернатор передал парку два автомобиля УАЗ-Патриот.

Глава региона также осмотрел уличное кафе и детскую площадку, на которой сейчас завершаются работы по монтажу игрового оборудования.

что будет с парком дальше?

Алексей Дюмин рассказал, что, по планам, парк будет расти в сторону берега Упы. Это будет 2-я очередь строительства. По словам Сергея Егорова, в настоящее время с инвесторами обсуждают возможность создания на территории «Патриота» большого стрелкового комплекса.

- Для нас парк — это центр не только военно-патриотического воспитания, но и, главное, семейного досуга. Наша задача — сделать его точкой притяжения для людей всех возрастов, — подчеркнул Алексей Дюмин. — Парк «Патриот-Тула» — важный объект для города и всего региона. Нужно сделать всё, чтобы он оправдал ожидания жителей, чтобы люди могли приезжать сюда целыми семьями и хорошо проводить время.