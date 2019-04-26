Погода в Туле 27 апреля: небольшой дождь и летняя жара

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 1мм). Ветер переменный, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +8 до +13 градусов, днём ожидается настоящая летняя жара – от +22 до +27. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.