новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 27 апреля: небольшой дождь и летняя жара

Погода в Туле 27 апреля: небольшой дождь и летняя жара

Синоптики обещают переменный ветер и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 1мм). Ветер переменный, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +8 до +13 градусов, днём ожидается настоящая летняя жара – от +22 до +27. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В водоеме Новомосковска обнаружено тело мужчины
В водоеме Новомосковска обнаружено тело мужчины
Что посмотреть в тульском парке «Патриот»: фоторепортаж
Что посмотреть в тульском парке «Патриот»: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.