Погода в Туле 27 апреля: небольшой дождь и летняя жара
Синоптики обещают переменный ветер и пониженное давление.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится переменная облачность.
Местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 1мм). Ветер переменный, до восьми метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью – от +8 до +13 градусов, днём ожидается настоящая летняя жара – от +22 до +27. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.
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