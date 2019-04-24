новости
новости
Регистрация
Открытие тульского парка «Патриот» состоится накануне Дня Победы

Открытие тульского парка «Патриот» состоится накануне Дня Победы

Совещание по вопросам строительства, обустройства и открытия объекта провел заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров.

Он сообщил, что по инициативе и при непосредственной поддержке главы региона Алексея Дюмина частный инвестор завершает строительство первой очереди парка «Патриот – Тула».

Руководитель проекта Дмитрий Ситников рассказал, что на территории возведено и оборудовано здание конгрессно-выставочного центра, четыре тенто-мобильных укрытия, площадь каждого – более 1000 кв. метров. Там разместят музей ретро-автомобилей и мотоциклов, центр военно-тактических игр, а также выставки «Военная техника: история и современность» и «История тульского края».

Также в парке будут размещены образцы вооружения и военной техники. Завершается процесс оснащения помещений необходимым мультимедийным оборудованием. До майских праздников закончится установка детской площадки и благоустройство территории, откроется магазин «Военторг» и кафе.

Церемония торжественного открытия парка запланирована на 8 мая. В этот день будут работать различные интерактивные площадки – гостей ждут насыщенная концертная и анимационная программы, мастер-классы.

Сергей Егоров отметил, что с 9 по 12 мая в парке будут проходить мероприятия для детей всех возрастов и их родителей.

– Появление такого знакового объекта будет способствовать повышению социальной, спортивной и туристической привлекательности нашего региона, играть важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения, – подытожил заместитель губернатора.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 −7
Другие статьи по темам
Событие
парк Патриототкрытие парка Патриот в Тулепраздничные мероприятияДень Победыправительство Тульской области
Люди
Сергей Егоров
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Молодых туляков приглашают на прослушивания в знаменитую «Щуку»
Молодых туляков приглашают на прослушивания в знаменитую «Щуку»
Жители Тульской области задолжали за газ 214,5 млн рублей
Жители Тульской области задолжали за газ 214,5 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.