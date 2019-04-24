Открытие тульского парка «Патриот» состоится накануне Дня Победы

Он сообщил, что по инициативе и при непосредственной поддержке главы региона Алексея Дюмина частный инвестор завершает строительство первой очереди парка «Патриот – Тула».

Руководитель проекта Дмитрий Ситников рассказал, что на территории возведено и оборудовано здание конгрессно-выставочного центра, четыре тенто-мобильных укрытия, площадь каждого – более 1000 кв. метров. Там разместят музей ретро-автомобилей и мотоциклов, центр военно-тактических игр, а также выставки «Военная техника: история и современность» и «История тульского края».

Также в парке будут размещены образцы вооружения и военной техники. Завершается процесс оснащения помещений необходимым мультимедийным оборудованием. До майских праздников закончится установка детской площадки и благоустройство территории, откроется магазин «Военторг» и кафе.

Церемония торжественного открытия парка запланирована на 8 мая. В этот день будут работать различные интерактивные площадки – гостей ждут насыщенная концертная и анимационная программы, мастер-классы.

Сергей Егоров отметил, что с 9 по 12 мая в парке будут проходить мероприятия для детей всех возрастов и их родителей.

– Появление такого знакового объекта будет способствовать повышению социальной, спортивной и туристической привлекательности нашего региона, играть важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения, – подытожил заместитель губернатора.