По пути в Берлин Тулу посетили «Ночные волки»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Байкеры отправились из Москвы в столицу Германии в рамках мотомарша, посвященного Дню Победы.

В Москве на Поклонной Горе стартовал юбилейный V Международный мотомарш «Дороги Победы на Берлин», посвященный 74-й годовщине Великой Победы. Инициатором акции стали Межрегиональная общественная организация «Ночные волки» и руководитель одноименного мотоклуба Александр Залдостанов (Хирург).

В ходе остановки в Туле Александр Залдостанов презентовал школьникам и студентам свой фильм «Русский Реактор» и пообщался с ними. Участники мотомарша возложили цветы к памятнику героическим защитникам Тулы в 1941 году на площади Победы.

Александр Залдостанов сообщил, что Тула стала первым городом мотопробега. Далее маршрут пройдет через Вязьму, Смоленск, Брест, Варшаву, Прагу и 9 мая завершится в Берлине. В Трептов-парке мотоциклисты пронесут Знамя Победы и возложат цветы и свечи к памятнику Воину-освободителю.

Принять участие в мотомарше могут все желающие на мотоциклах и автомобилях. Протяженность маршрута – более 6000 километров.