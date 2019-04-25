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На «Новомосковском рынке» УФСБ проводит обыски

На «Новомосковском рынке» УФСБ проводит обыски

По некоторым данным, это может быть связано с нарушениями при строительстве центра спортивных единоборств.

Сотрудники УФСБ России по Тульской области проводят обыски и допросы на предприятии «Новомосковский рынок». Об этом сообщает портал ИА «Новомосковск Сегодня».

По некоторым данным, это может быть связано с обнаруженными нарушениями при строительстве центра спортивных единоборств в городе.

Более подробная информация уточняется.

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