На пруду в тульском Скуратово поселились редкие птицы

Фото Сергея Старикова.

По словам жителей близлежащих домов, пернатые прилетают сюда не в первый раз.

Житель Скуратово опубликовал в социальной сети видео, снятое на местном пруду. На кадрах запечатлена занесенная в Красную книгу России редкая утка-мандаринка, которая в основном обитает на Дальнем Востоке, но также встречается Японии, КНР, Ирландии, США и Великобритании. От своих сородичей этот вид отличается ярко расцветкой, за что эту птицу называют одной из самых красивых уток. Охота на нее в России запрещена.

Фото: instagram.com/tula.chp

Фото instagram.com/ann_tula

К сожалению, застать мандаринку на месте нашему корреспонденту не удалось. Но это и неудивительно — жители окрестных домов поделились, что увидеть ее можно редко. Но отметили — эта и другие необычные птицы прилетают сюда уже не первый год.

«Как лед с пруда сошел, так она в этом году и появилась. Красива, зараза!» — прицокнул языком один из местных жителей, отвечая на вопрос о том, довелось ли ему видеть эту утку.

Кстати, на этом же пруду нашему корреспонденту удалось сфотографировать достаточно редких для наших краев лысуху и камышницу.

Лысуха

Камышница