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На пруду в тульском Скуратово поселились редкие птицы
Фото Сергея Старикова.

На пруду в тульском Скуратово поселились редкие птицы

По словам жителей близлежащих домов, пернатые прилетают сюда не в первый раз.

Житель Скуратово опубликовал в социальной сети видео, снятое на местном пруду. На кадрах запечатлена занесенная в Красную книгу России редкая утка-мандаринка, которая в основном обитает на Дальнем Востоке, но также встречается Японии, КНР, Ирландии, США и Великобритании. От своих сородичей этот вид отличается ярко расцветкой, за что эту птицу называют одной из самых красивых уток. Охота на нее в России запрещена.
 
Фото: instagram.com/tula.chp
Фото instagram.com/ann_tula
К сожалению, застать мандаринку на месте нашему корреспонденту не удалось. Но это и неудивительно — жители окрестных домов поделились, что увидеть ее можно редко. Но отметили — эта и другие необычные птицы прилетают сюда уже не первый год.
 
 
«Как лед с пруда сошел, так она в этом году и появилась. Красива, зараза!» — прицокнул языком один из местных жителей, отвечая на вопрос о том, довелось ли ему видеть эту утку.
 
Кстати, на этом же пруду нашему корреспонденту удалось сфотографировать достаточно редких для наших краев лысуху и камышницу.
 
Лысуха
 
Камышница
 
Галерея
На пруду в тульском Скуратово поселились редкие птицы, Фото: 1
На пруду в тульском Скуратово поселились редкие птицы, Фото: 2
На пруду в тульском Скуратово поселились редкие птицы, Фото: 3
На пруду в тульском Скуратово поселились редкие птицы, Фото: 4
На пруду в тульском Скуратово поселились редкие птицы, Фото: 5
На пруду в тульском Скуратово поселились редкие птицы, Фото: 6
На пруду в тульском Скуратово поселились редкие птицы, Фото: 7
На пруду в тульском Скуратово поселились редкие птицы, Фото: 8
На пруду в тульском Скуратово поселились редкие птицы, Фото: 9
На пруду в тульском Скуратово поселились редкие птицы, Фото: 10
На пруду в тульском Скуратово поселились редкие птицы, Фото: 11
На пруду в тульском Скуратово поселились редкие птицы, Фото: 12
На пруду в тульском Скуратово поселились редкие птицы, Фото: 13
На пруду в тульском Скуратово поселились редкие птицы, Фото: 14
На пруду в тульском Скуратово поселились редкие птицы, Фото: 15
На пруду в тульском Скуратово поселились редкие птицы, Фото: 16
На пруду в тульском Скуратово поселились редкие птицы, Фото: 17
На пруду в тульском Скуратово поселились редкие птицы, Фото: 18
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:45 +11
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