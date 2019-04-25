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В Болохово пьяный дебошир разбил окна в двух магазинах и поджег сарай

В Болохово пьяный дебошир разбил окна в двух магазинах и поджег сарай

С какой целью он это сделал, неизвестно.

В ночь на среду в Болохово 19-летний молодой человек, находясь под действием алкоголя, внезапно стал дебоширить. Парень разбил стеклопакеты в парикмахерской и двух магазинах, а затем поджег сарай, который в результате выгорел полностью.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, от действий злоумышленника понесли ущерб не менее четырех граждан.

– Полицейские в кратчайшие сроки обнаружили подозреваемого и доставили в отдел МВД для разбирательства. Он признался в содеянном, — рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, в том числе определяют нанесенный гражданам ущерб.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:22 +3
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