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В Тульской области десантники устроили стрельбу из боевых орудий
Фото: Минобороны России

В Тульской области десантники устроили стрельбу из боевых орудий

На полигоне «Тесницкое» состоялся финал конкурса «Мастер-оружейник».

В соревнованиях приняли участие военнослужащие ремонтных взводов вооружения ВДВ из Тулы, Пскова, Иваново, Новороссийска, Ульяновска, Камышина, Улан-Удэ и Уссурийска. Всего в финале выступили 140 десантников.

Конкурс проходил в четыре этапа – «Оружейный биатлон», соревнования по ремонту 122-мм буксируемой гаубицы Д-30А и 23-мм зенитной установки ЗУ-23, а также финальную эстафету.

Военные стреляли из всех видов оружия – автоматов, пулеметов, гранатометов, ремонтировали орудие в боевом положении и устраняли неисправности. Также в числе заданий было преодоление брода, минно-взрывных заграждений, зараженной территории и обстреливаемого участка. Преодолев дистанцию, бойцы провели стрельбы из отремонтированных орудий.

По итогам состязаний первое место завоевала команда из Ульяновского десантно-штурмового соединения. Вторыми стали ремонтники из Пскова, третье место досталось десантникам из Улан-Удэ. Победителям предстоит выступить на Всеармейском этапе конкурса, который пройдет в мае-июне на пензенском полигоне «Константиновка».

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:50 +3
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