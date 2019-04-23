В Тульской области десантники устроили стрельбу из боевых орудий

Фото: Минобороны России

В соревнованиях приняли участие военнослужащие ремонтных взводов вооружения ВДВ из Тулы, Пскова, Иваново, Новороссийска, Ульяновска, Камышина, Улан-Удэ и Уссурийска. Всего в финале выступили 140 десантников.

Конкурс проходил в четыре этапа – «Оружейный биатлон», соревнования по ремонту 122-мм буксируемой гаубицы Д-30А и 23-мм зенитной установки ЗУ-23, а также финальную эстафету.

Военные стреляли из всех видов оружия – автоматов, пулеметов, гранатометов, ремонтировали орудие в боевом положении и устраняли неисправности. Также в числе заданий было преодоление брода, минно-взрывных заграждений, зараженной территории и обстреливаемого участка. Преодолев дистанцию, бойцы провели стрельбы из отремонтированных орудий.

По итогам состязаний первое место завоевала команда из Ульяновского десантно-штурмового соединения. Вторыми стали ремонтники из Пскова, третье место досталось десантникам из Улан-Удэ. Победителям предстоит выступить на Всеармейском этапе конкурса, который пройдет в мае-июне на пензенском полигоне «Константиновка».