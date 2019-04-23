Что такое мисселинг и как защититься от него: разъяснения Банка России

Специалисты рекомендуют читать договор на оказание финансовых услуг перед его подписанием, а не после.

Рынок финансовых услуг стремительно развивается – продуктов становится все больше, разобраться в них подчас сложно и опытному человеку. Когда сотрудник банка предлагает «вложить деньги под более высокий процент», многие клиенты принимают предложение. А вот о рисках такого «чудо-вклада» им никто никогда не расскажет.

Мисселинг – это недобросовестная продажа финансового продукта клиенту, когда специалист намеренно не сообщает потребителю о самом важном – наличии рисков или ограничений. Самый распространенный пример – при оформлении платежной карты клиентам не всегда сообщают, что её обслуживание будет бесплатным лишь некоторое время.

Или другая ситуация: вам сообщают, что банк одобрил кредит, но чтобы решение не отозвали обратно, придется согласиться на оформление страховки. По информации тульского отделения Банка России, жертвами мисселинга становятся клиенты, желающие открыть вклад. Сотрудники под видом «вкладов с повышенной доходностью» предлагают совершенно другие продукты, не раскрывая всех рисков и особенностей их использования.

В подобных случаях банки выступают, например, в качестве страховых агентов, предлагающих клиентам услуги инвестиционного страхования жизни. Доходность по нему действительно может оказаться выше, чем по депозитам. Но и риски выше: процент не гарантирован, а вложения не попадают в систему страхования вкладов. Как же защититься от мисселинга?

– Критически отнеситесь к уверениям менеджера, будьте настойчивы, задавайте уточняющие вопросы. Возьмите паузу, чтобы внимательно изучить предлагаемый вам договор. Ведь если вы подписали документы, значит, изучили все условия и по умолчанию согласны с ними, – рекомендует руководитель тульского отделения Центробанка Дмитрий Новиков.