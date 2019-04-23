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В Суворове менеджер банка оформила фиктивные кредиты на 250 тысяч рублей

В Суворове менеджер банка оформила фиктивные кредиты на 250 тысяч рублей

На эти деньги мошенница приобрела товары в одном из магазинов. Суд приговорил её к крупному штрафу.

Суворовский районный суд в особом порядке рассмотрел уголовное дело в отношении экс-сотрудницы банка, обвиняемой в крупном мошенничестве. Как сообщает пресс-служба Управления судебного департамента Тульской области, в апреле 2015 года женщина сформировала три заявления от имени посторонних лиц на выдачу потребительских кредитов на покупку товаров.

После того, как выдача кредитов была одобрена банком, мошенница изготовила три поддельных договора на общую сумму 259200 рублей. Деньги были зачислены на расчетные счета двух индивидуальных предпринимателей в качестве оплаты за товары, которые женщина присвоила.

С учётом того, что злоумышленница ранее была осуждена за другое преступление, путем частичного сложения наказаний суд назначил ей штраф в размере 400 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:15 +3
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