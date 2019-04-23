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В ночь на 24 апреля на улице Советской в Туле будут ремонтировать трамвайные пути

В ночь на 24 апреля на улице Советской в Туле будут ремонтировать трамвайные пути

Администрация города призывает туляков быть внимательнее и соблюдать требования дорожных знаков.

В ночь со вторника на среду в центре Тулы пройдут ремонтные работы. Об этом сообщает-пресс-служба городской администрации.

С 22.00 до 5.00 на улице Советской (от улицы Коминтерна до Красноармейского проспекта) будут проводить ремонт плиточного покрытия межрельсового пространства.

Администрация города Тулы призывает участников дорожного движения ориентироваться на требования дорожных знаков, обозначающих участок проведения работ.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:25 +3
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Место
Тулаулица Советская

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