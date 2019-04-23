Туляков приглашают поучаствовать в проекте «Вектор развития»

24 и 25 мая на одной из баз отдыха Тульской области состоится двухдневный интенсив для будущих тренеров «Вектор развития».

Это первое значимое событие проекта «Школа молодого тренера», в рамках которого планируются подготовка и обучение молодых людей тренерской деятельности в области проведения мероприятий (тренингов, мастер-классов, дискуссий и др.) по развитию надпрофесиональных компетенций — лидерских качеств, коммуникабельности, целеполагания, креативности и т. д.

Задачи проекта:

выявление молодежи, проявляющей интерес к тренинговой работе;

формирование и развитие компетенций, необходимых для тренерской деятельности;

популяризация тренерства среди молодежи г. Тулы;

создание условий для реализации и совершенствования тренерских навыков;

итоговый отбор молодежи в пул тренеров.

Молодежный многопрофильный центр «Родина» приглашает принять участие в проекте активных и амбициозных молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, желающих открыть для себя новую сферу!

Дорога, проживание, питание и обучение у лучших тренеров бесплатно.

По завершению программы участники получат сертификаты о прохождении обучения. Заявки принимаются до 1 мая включительно. Подробная информация по тел. 49−88−19 или в группе ВКонтакте.