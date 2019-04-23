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Туляки могут снять автомобиль с регистрации без посещения ГИБДД

Туляки могут снять автомобиль с регистрации без посещения ГИБДД

Региональная Госавтоинспекция сообщает о расширении перечня госуслуг, оказываемых в электронном виде.

С апреля текущего года УГИБДД УМВД России по Тульской области предоставляет государственную услугу по прекращению регистрации транспортного средства в связи с его продажей без личной явки в подразделение ГИБДД.

Воспользоваться этим сервисом смогут автовладельцы, которые продали свои автомобили, а новые собственники в десятидневный срок не перерегистрировали машины на себя.

Прекратить регистрацию транспортного средства можно на портале государственных услуг. В разделе «Регистрация транспортного средства» необходимо выбрать подраздел «Снятие ТС с учета при утилизации или вывозе за границы РФ», а затем выбрать соответствующую услугу. 

При надлежащем заполнении заявления и приложении необходимых документов, регистрация транспортного средства будет прекращена в электронном виде, без посещения регистрационного подразделения Госавтоинспекции. Уведомление о предоставлении либо отказе в предоставлении услуги поступит в личный кабинет заявителю.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:42 +1
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