При попытке потушить траву серьезно пострадала престарелая тулячка

Фото Сергея Старикова

Как стало известно корреспонденту Myslo, несколько дней назад из деревни Луневка Киреевского района госпитализировали местную 81-летнюю жительницу. Медики диагностировали у пострадавшей серьезные ожоги лица, туловища, рук и ног.

По имеющейся на настоящий момент информации, пенсионерка получила травмы при попытке самостоятельно потушить горящую траву на огороде рядом с домом.