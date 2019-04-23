Фото Сергея Старикова
При попытке потушить траву серьезно пострадала престарелая тулячка
81-летняя жительница Киреевского района госпитализирована с многочисленными ожогами.
Как стало известно корреспонденту Myslo, несколько дней назад из деревни Луневка Киреевского района госпитализировали местную 81-летнюю жительницу. Медики диагностировали у пострадавшей серьезные ожоги лица, туловища, рук и ног.
По имеющейся на настоящий момент информации, пенсионерка получила травмы при попытке самостоятельно потушить горящую траву на огороде рядом с домом.
Напомним, 23 апреля серьезный пожар из-за пала сухой травы произошел неподалеку от деревни Нижняя Китаевка. Огонь уничтожил несколько гектаров сухой травы.
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