Более 1800 ветеранов получат подарки ко Дню Победы

Посылка будет вручаться ветеранам на дому с участием членов правительства, глав администраций муниципальных районов и городских округов.

22 апреля на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов доложил о подготовке к празднованию Дня Победы.

Он сообщил, что в регионе проживает 15 641 ветеран Великой Отечественной войны. Всем им оказывается всесторонняя поддержка.

Во исполнение майского Указа Президента РФ продолжается работа по обеспечению нуждающихся ветеранов жильем. В 2018 году из федерального бюджета на указанные цели было выделено 9,8 млн рублей, что позволило обеспечить жильем 8 ветеранов.

Также по поручению Алексея Дюмина из регионального бюджета было выделено 15,7 млн рублей для обеспечения жильем еще 11 ветеранов и вдов ветеранов войны.

Таким образом, в прошлом году субсидии на приобретение жилья получили 19 ветеранов.

Андрей Филиппов отметил, что в 2019 году из федерального бюджета выделено 12,8 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия девяти ветеранам. Размер субсидии на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны составляет почти 1,4 млн руб.

Также министр подчеркнул, что в регионе продолжается работа по оказанию помощи ветеранам, не признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий или ремонте жилья.

В 2018 году за счет резервного фонда правительства 201 одиноко проживающему ветерану предоставлена помощь на ремонт жилых помещений в размере до 50 тысяч рублей. Затраты составили 10 млн руб. Потребность удовлетворена в полном объеме согласно заявлениям.

Кроме того, министр отметил, что в 2019 году расширена категория получателей выплаты на ремонт. В нее вошли инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие в составе семьи собственника жилого помещения, и вдовы инвалидов и участников войны, собственники жилых помещений, проживающие с другими членами семьи (322 человека). На предоставление выплат из регионального бюджета выделено более 16 млн руб.

Алексей Дюмин обратил внимание министра на то, что все выделенные средства должны быть освоены.

Андрей Филиппов отметил, что в настоящее время социальные услуги на дому получают все нуждающиеся ветераны Великой Отечественной войны – 1509 человек, в том числе в стационарной и полустационарной формах – 387 человек.

В соответствии с региональным законодательством участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также одиноко проживающим в сельской местности труженикам тыла социальные услуги на дому предоставляются бесплатно.

Ежегодно в августе-октябре санаторное лечение получают 30 ветеранов.

– Традиционно в преддверии праздника все ветераны Великой Отечественной войны получат открытки, а непосредственные участники и инвалиды войны – еще и посылки от имени губернатора Тульской области, – отметил Андрей Филиппов.

Посылка будет вручаться ветеранам на дому с участием членов правительства Тульской области, глав администраций муниципальных районов и городских округов.

Алексей Дюмин поручил Андрею Филиппову и заместителю председателя правительства Тульской области Марине Левиной контролировать, чтобы при доставке посылок не возникало сбоев, и ветераны получили их своевременно.

Андрей Филиппов также подчеркнул, что хороший подарок ветеранам – поездка на парад Победы в Москву. В Администрацию Президента направлена заявка на участие в параде 13 ветеранов из Тульской области.

Кроме того, ветераны принимают активное участие в праздничных мероприятиях, проводимых в муниципальных образованиях, в том числе в областном центре.

– Работа по качественному улучшению жизни ветеранов проводится постоянно, с учетом их индивидуальной потребности, – подытожил министр.