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23-летнего жителя Ясногорского района будут судить за уклонение от службы в армии
Фото Сергея Старикова.

23-летнего жителя Ясногорского района будут судить за уклонение от службы в армии

По данным следствия, у мужчины нет основания для отсрочки или освобождения от призыва.

В Ясногорске прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного 23-летнего жителя. Мужчине вменяется ч. 1 ст. 328 УК РФ (Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от службы).

 
По данным следствия, в декабре прошлого года Вадима Ч. уведомили о необходимости явиться в военный комиссариат для мероприятий, связанных с призывом.
 
«Однако Вадим Ч., зная об обязательности явки, не имея оснований для освобождения или отсрочки от призыва на военную службу, с целью уклонения от призыва на военную службу в военный комиссариат Ясногорского района для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, в назначенное время не явился», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ясногорский районный суд.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:45 +2
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Ясногорский районТульская область

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