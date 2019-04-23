23-летнего жителя Ясногорского района будут судить за уклонение от службы в армии

Фото Сергея Старикова.

По данным следствия, у мужчины нет основания для отсрочки или освобождения от призыва.

В Ясногорске прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного 23-летнего жителя. Мужчине вменяется ч. 1 ст. 328 УК РФ (Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от службы).

По данным следствия, в декабре прошлого года Вадима Ч. уведомили о необходимости явиться в военный комиссариат для мероприятий, связанных с призывом.

«Однако Вадим Ч., зная об обязательности явки, не имея оснований для освобождения или отсрочки от призыва на военную службу, с целью уклонения от призыва на военную службу в военный комиссариат Ясногорского района для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, в назначенное время не явился», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ясногорский районный суд.