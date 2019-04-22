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«Полипласт Новомосковск» проводит тематический месячник, приуроченный ко Дню охраны труда
Фото предоставлены пресс-службой «Полипласт Новомосковск».
Партнерский материал

«Полипласт Новомосковск» проводит тематический месячник, приуроченный ко Дню охраны труда

Каждый год 28 апреля во всём мире отмечается День охраны труда.

В компании «Полипласт Новомосковск» уделяют особое внимание вопросам охраны труда, и в апреле совместными усилиями профсоюзной организации и руководства предприятия всегда проводят месячник охраны труда с очень насыщенной программой.

Так, в минувшую пятницу, 19 апреля, на «Полипласте» принимали гостей — в рамках месячника охраны труда на заводе проходила игра-викторина среди молодёжи химпредприятий Новомосковска. В этом году впервые в качестве участников были также приглашены и будущие работники химической отрасли — студенты НИ РХТУ и Новомосковского политехнического колледжа.

Всего в соревновании приняли участие семь команд:

  • «Азот» (АО «НАК «Азот»);
  • «Креатив» (ООО «Проктер энд Гэмбл — Новомосковск»);
  • «Чистая вода» (ООО «Новомосковский хлор»);
  • «По борьбе с падением кирпичей» (ООО «Новомосковск-ремстройсервис»);
  • «Полипласт» (ООО «Полипласт Новомосковск»);
  • «Политех» (ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический колледж»);
  • «Менделеевец» (НИ (ф) ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д. И. Менделеева»).

В жюри вошли представители от каждой команды-участницы, а возглавил его председатель Тульской областной организации Росхимпрофсоюза Павел Сергеевич Моргачев.

Организаторами игры стали активисты Молодёжного совета «Полипласта». Ребята подготовили гостям интересные задания, связанные с охраной труда и промышленной безопасностью. А зал, где проходила викторина, украшали детские рисунки и стенгазеты подразделений новомосковского завода «Полипласт» на тему «Будущее охраны труда» — работы ещё одного конкурса месячника.

Вопросы были необычные, часть из них была посвящена предыдущим темам Всемирного дня охраны труда — профилактике, стрессу, риску, профессиональным заболеваниям и так далее. Например, тема 2014 года звучала так: «Охрана труда при использовании химических веществ на рабочих местах». Вот таким был вопрос, посвящённый этой теме: «Мнемоническое англоязычное правило гласит: «Всегда добавляй ЕЁ!» Ещё один приём для запоминания этого же правила заключается в том, чтобы представить себе чай с лимоном. Назовите ЕЁ». На этот вопрос правильно ответили все команды-химики — КИСЛОТА.

Пять туров напряжённой борьбы, каверзные вопросы, остроумные ответы, перерывы на фуршет — время пролетело незаметно.

Победителями игры стала команда «Креатив» Новомосковского завода Procter&Gamble.

Второе место заняла команда «Полипласт», третье место – команда «По борьбе с падением кирпичей» — представители молодёжи ООО «Новомосковск-ремстройсервис».

Все остальные участники были буквально на волоске от победы. И их старания тоже были вознаграждены. Победители и все остальные конкурсанты получили почётные грамоты и памятные призы от компании «Полипласт».

По словам председателя профсоюзной организации «Полипласта» Татьяны Викторовны Шибановой, проведение таких мероприятий позволяет привлечь внимание молодёжи к проблемам в области охраны и безопасности труда. И очень важно, что в таком значимом вопросе профсоюзный комитет всегда получает поддержку руководства ООО «Полипласт Новомосковск». Отдельные слова благодарности за неоценимую помощь в организации и проведении викторины прозвучали в адрес генерального директора компании — Александра Фёдоровича Ковалёва.

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