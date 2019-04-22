Туляки просят обустроить пешеходный переход возле «Голубого огня»

Фото читателей.

По словам местных жителей, здесь оживленное движение транспорта, из-за чего переходить дорогу небезопасно.

В редакцию Myslo обратились неравнодушные туляки. Они просят помочь решить многолетний вопрос отсутствия обозначенного пешеходного перехода на пересечении улиц Кутузова и Бондаренко — возле «Голубого огня».

Жители отмечают, что здесь довольно оживленный участок, из-за большого потока машин иногда перейти дорогу становится очень сложно, а самое главное — опасно.

Редакция Myslo передала это обращение в администрацию города.