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Туляки просят обустроить пешеходный переход возле «Голубого огня»
Фото читателей.

Туляки просят обустроить пешеходный переход возле «Голубого огня»

По словам местных жителей, здесь оживленное движение транспорта, из-за чего переходить дорогу небезопасно.

В редакцию Myslo обратились неравнодушные туляки. Они просят помочь решить многолетний вопрос отсутствия обозначенного пешеходного перехода на пересечении улиц Кутузова и Бондаренко — возле «Голубого огня».
 
 
Жители отмечают, что здесь довольно оживленный участок, из-за большого потока машин иногда перейти дорогу становится очень сложно, а самое главное — опасно.
 
Редакция Myslo передала это обращение в администрацию города.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:35 +9
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