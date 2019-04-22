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В Туле водитель оказал сопротивление экипажу ДПС
Фото Сергея Старикова.

В Туле водитель оказал сопротивление экипажу ДПС

Инспекторам пришлось надеть на мужчину наручники.

Как рассказали очевидцы, утром 22 апреля напротив дома № 18 по ул. Кауля в Туле внимание сотрудников ГИБДД привлек белый ВАЗ-2107, стекла которого внешне выглядели слишком тонированными.
 
По предварительным данным, сотрудники ДПС решили проверить водителя, но тот неожиданно вышел из машины и заявил, что он – идущий по своим делам пешеход, после чего собрался уйти. Инспекторы приняли решение задержать подозрительного мужчину для проверки документов, но тот отказался повиноваться и попытался сбежать.
 
При задержании сотрудникам ДПС пришлось применить наручники, после чего подозреваемого отвезли в райотдел полиции, а его автомобиль отправили на штрафстоянку.
 

По нашей информации, документов на автомобиль и водительского удостоверения у мужчины не оказалось. Теперь ему грозит штраф либо арест на срок до 15 суток.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:01 +12
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