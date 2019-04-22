новости
новости
Регистрация
На Зеленстрое из-за обрыва провода встали троллейбусы
Фото Сергея Старикова.

На Зеленстрое из-за обрыва провода встали троллейбусы

В результате аварии затруднено движение в направлении выезда из города.

Утром 22 апреля напротив дома №112 по пр. Ленина оборвалась контактная сеть троллейбусов. По словам очевидцев, это произошло около 10.30.
 

К счастью, на этот раз обошлось без поврежденных автомобилей. Однако на момент публикации новости движение троллейбусов в направлении выезда из города было полностью остановлено. Из-за этого в том же направлении образовалось затруднение движения.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:05 +4
Другие статьи по темам
Событие
дтпобрыв проводовобрыв контактной сети
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки просят обустроить пешеходный переход возле «Голубого огня»
Туляки просят обустроить пешеходный переход возле «Голубого огня»
Тульский школьник стал победителем Всероссийской олимпиады по физической культуре
Тульский школьник стал победителем Всероссийской олимпиады по физической культуре
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.