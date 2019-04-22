Фото Сергея Старикова.
На Зеленстрое из-за обрыва провода встали троллейбусы
В результате аварии затруднено движение в направлении выезда из города.
Утром 22 апреля напротив дома №112 по пр. Ленина оборвалась контактная сеть троллейбусов. По словам очевидцев, это произошло около 10.30.
К счастью, на этот раз обошлось без поврежденных автомобилей. Однако на момент публикации новости движение троллейбусов в направлении выезда из города было полностью остановлено. Из-за этого в том же направлении образовалось затруднение движения.
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