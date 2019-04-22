На 14 улицах Тулы 23 апреля отключат электроэнергию
Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Перекопская, 1-а,
- ул. Болдина, 97, 93, 95, 99, 101, 103-а, 107, 109,
- ул. Декабристов, 1, 3, 11-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.),
- ул. Марата, 148, 119, 121,
- Мясново: ул. В. Выселковая, 26-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.),
- ул. Чмутова, 20-26, 58-128 (чётн.), 88, 7-15, 47-83 (нечётн.),
- ул. Н. Выселковая, 2-42 (чётн.), 1-43 (нечётн.),
- 4-й Клинской пр-д, 1-12,
- ул. В. Краснослободская, 1-4,
- 2-й Клинской пр-д,
- п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2,
- ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4,
- ул. Менделеева, 1, 2,
- ул. Скуратовская, 133, 125.
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