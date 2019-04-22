Звездные советы для тульских водителей: новый гороскоп от ГИБДД

Сотрудники тульской Госавтоинспекции в очередной раз призывают жителей региона соблюдать ПДД, заботиться о своей безопасности и благополучии окружающих.

На текущей неделе Овнам стоит позаботиться о состоянии здоровья своего автомобиля. Возможно, настала пора сменить масло? И фильтр заодно. Помните, что безопасность на дороге во многом зависит от технического состояния вашего автомобиля.

Для Тельцов неделя пройдёт вполне буднично, если не спешить и не выполнять опасные маневры. Соблюдая скоростной режим, вы успеете всюду и не проскочите нужный поворот.

Представителей знака Близнецов ждёт удача. Но если вы себя не слишком хорошо чувствуете, не стоит садиться за руль – лучше совершить поездку в качестве пассажира.

Ракам на этой неделе следует сохранять самообладание и проявлять особую осторожность. Все вокруг спешат, но это не повод нарушать ПДД. Лучше спланируйте свои поездки заранее.

Львам не рекомендуется без излишней необходимости ездить в темное время суток. Но если без этого не обойтись – будьте особенно внимательными к пешеходам, и не только вблизи переходов.

На этой неделе Девам лучше не отвлекаться на телефонные разговоры. Сконцентрируйте своё внимание на дороге, чтобы не упустить ничего важного.

Весы, умерьте свой дух соперничества: не стоит слишком активно бороться за право проехать первым, иногда лучше уступить дорогу другому водителю.

Скорпионов ждут проблемы с парковкой. Найти место будет непросто, особенно в незнакомом районе. Да и возле дома могут поджидать не слишком приятные сюрпризы.

Стрельцам рекомендуется внимательно смотреть за пешеходами. Лучше заранее притормозить перед пешеходным переходом и всех пропустить.

Проблемой для Козерогов на этой неделе может стать опасное маневрирование со сменой полос на прямых участках дороги. Воздержитесь от резких маневров и чаще смотрите по сторонам.

Для Водолеев неделя будет спокойной, если не забывать о правилах перестроения и пользоваться поворотниками. Иначе ваш маневр просто не заметят.

Рыбы, выходя из дома, проверьте наличие водительского удостоверения, документов на машину и страховки – не исключены проверки на дорогах.