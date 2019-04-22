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Туляк унизил честь и достоинство полицейского на 30 тысяч рублей
Фото http://chuprale-online.ru.

Туляк унизил честь и достоинство полицейского на 30 тысяч рублей

В суде мужчина признал свою вину и извинился перед стражем порядка.

В Туле мировой судья вынес обвинительный приговор 20-летнему Владиславу М. Мужчина признан виновным по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).
 
Как установил суд, преступление было совершено 6 марта этого года. В тот день Владислав М. был пьян и пришел в один из торгово-развлекательных центров. Там к нему подошли сотрудники полиции и потребовали проехать в УМВД России по г. Туле.
 
«Владислав М., недовольный законными действиями сотрудников полиции, в присутствии гражданских лиц, неоднократно, используя грубые, нецензурные, унижающие честь и достоинство личности слова, оскорбил полицейского (водителя) 1 отделения мобильного взвода 4 роты ОБППСП УМВД России по г. Туле, унизив его честь и достоинство», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 

В судебном заседании Владислав М. признал свою вину и принес извинения потерпевшему. Приговором суда мужчине назначен штраф в размере 30 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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Автор: Сергей Стариков, вчера, в 22:27 0
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