Администрация Тулы: «Возле «Голубого огня» появится пешеходный переход»

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Работы запланированы на 2019 год.

Ранее мы писали, что неравнодушные жители просят обустроить пешеходный переход на пересечении улиц Кутузова и Бондаренко — возле «Голубого огня». В редакцию Myslo пришел ответ от управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы:

– В 2019 году запланирован комплексный ремонт улицы Бондаренко на участке от ул. Кутузова до ул. Вильямса. В ходе предварительного обследования улицы Бондаренко в части организации дорожного движения определена целесообразность обустройства пешеходного перехода на пересечении улиц Бондаренко/Кутузова через ул. Бондаренко.

Таким образом, работы по обустройству пешеходного перехода запланировано выполнить после окончания работ по ремонту ул. Бондаренко.

Дополнительно сообщаем, что информация о ремонте ул. Бондаренко,

а также о комплексном подходе в части организации дорожного движения, реализуемой после ремонта ул. Бондаренко, регулярно доводилась на встречах с жителями Пролетарского территориального округа города Тулы.

Точной даты обустройства в ответе не указано. Отметим, что данный участок будут ремонтировать по программе «Безопасные и качественные дороги».