В Кимовске напали на почтальона
Сумма ущерба сейчас устанавливается.
Сегодня, 22 апреля, в Кимовске днем неизвестный напал на женщину-почтальона. По предварительным данным, злоумышленник толкнул жертву и похитил сумку с денежными средствами.
Как рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161
Сумма причиненного ущерба сейчас устанавливается.
В пресс-службе УФПС Тульской области сообщили Myslo, что в результате происшествия почтальон не пострадала:
- Тульский филиал оказывает полное содействие правоохранительным органам в целях скорейшего раскрытия преступления и задержания злоумышленников.
Напомним, что ситуации криминального характера не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций. Денежные средства и материальные ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме.