В Кимовске напали на почтальона

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Сегодня, 22 апреля, в Кимовске днем неизвестный напал на женщину-почтальона. По предварительным данным, злоумышленник толкнул жертву и похитил сумку с денежными средствами.

Как рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. Полицейские проводят все необходимые мероприятия для выяснения личности грабителя и его местонахождения.

Сумма причиненного ущерба сейчас устанавливается.

В пресс-службе УФПС Тульской области сообщили Myslo, что в результате происшествия почтальон не пострадала:

- Тульский филиал оказывает полное содействие правоохранительным органам в целях скорейшего раскрытия преступления и задержания злоумышленников.

Напомним, что ситуации криминального характера не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций. Денежные средства и материальные ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме.