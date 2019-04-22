Стало известно, какая техника пройдет по площади Ленина в День Победы

Фото из архива Myslo.

Туляки увидят некоторые образцы техники, которые раньше в парадах не участвовали.

На оперативном совещании регионального правительства под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсудили парад Победы, который состоится на площади Ленина.

Заместитель губернатора Александр Сорокин сообщил, что в этом году в параде будет участвовать на 20 процентов техники больше, чем обычно. Туляки увидят некоторые образцы, которые раньше не участвовали в шествии.

В параде будут задействованы 1200 человек, в том числе от Минобороны РФ – 624 человека, военная техника от Министерства обороны РФ, сил специальных операций и от предприятий военно-промышленного комплекса. Это в частности: «Рысь», 5 ед., БТР-Д, 1 ед., БМД-2, 5 ед., БМ-21, 5 ед., БМ-13, 1 ед., «Тигр», 5 ед., БТР-80 «Тайфун М», 1 ед., РЗСО «Смерч», 1 ед., ЗРПК «Панцирь», 4 ед., «Тигр» («Корнет»), 2 ед., БМРК «Уран-9», 2 ед., и др.

Сообщается, что для перевозки ветеранов Великой Отечественной войны будут задействованы три машины.

Заместитель командира 106-й гв ВДД по работе с личным составом Алексей Быков рассказал, что 9 Мая с 9.00 до 18.00 на площади Ленина состоится выставка вооружения.

Также над городом пролетят «Русские витязи». Вечером в 22.00 по традиции в небе прогремит салют.

Тренировки парада и прохода механизированной техники на площади Ленина начнутся с 24 апреля.