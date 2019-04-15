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Алексей Дюмин жестко отчитал начальника ГЖИ Леонида Ивченко за бардак в сфере управления МКД

Алексей Дюмин жестко отчитал начальника ГЖИ Леонида Ивченко за бардак в сфере управления МКД

Губернатор Тульской области предложил силовикам подключиться к наведению порядка.

15 апреля на оперативном совещании у губернатора разбирали деятельность управляющих компаний, вернее, работу органа, надзирающего за ними, – Государственной жилищной инспекции.

– Перед нами сейчас стоит одна общая задача — сделать Тульскую область образцом порядка и законности в сфере ЖКХ, – заявлял Алексей Дюмин еще будучи врио губернатора в своем первом обращении к жителям региона летом 2016 года. 

Над этой задачей трудился Алексей Бирюлин, а с лета 2018 года – Леонид Ивченко. Насколько продуктивно – разбирали 15 апреля 2019 года на оперативке у губернатора.

– Что Вы делаете для наведения порядка в сфере ЖКХ и УК? – спросил губернатор начальника ГЖИ Леонида Ивченко.

– В Тульской области 10 438 многоквартирных домов, ими управляют 198 УК, – начал свой доклад Леонид Ивченко. Но его сразу прервал губернатор:

– Прокомментируйте, почему не сокращается количество жалоб на управляющие компании. Мне Ваш красивый доклад цветными карандашами не надо показывать – обозначьте три главные реперные точки и объясните, за счет чего будете улучшать ситуацию. Коротко и по существу.

– Мы постарались выделить те системные проблемы, решение которых… – продолжил начальник ГЖИ.

Губернатор еще раз прервал Ивченко:

– Слово «постарались» к Вашей должности отношения не имеет. Стараться можно дома для жены, а здесь у Вас прописаны обязанности и задачи. Вы их исполнять должны. Вы когда свой анализ проводили? В феврале? Два месяца назад? Я ставил задачу два года назад – про УК-пустышки (компании, имеющие лицензию, но не управляющие домами. – Прим. авт.), про недобросовестную конкуренцию, а два месяца назад Вы только провели анализ?

Губернатор поручил председателю правительства Валерию Шерину провести с начальником ГЖИ отдельное совещание – по работе самой инспекции и по компетенциям ее начальника. А если необходимо – включить антикризисное управление.

– В течение трех дней совместно с Галкиным (начальник УМВД), Зиновьевым (начальник УФСБ) и Прасковым (прокурор области) составить план наведения порядка в этой отрасли, – приказал Алексей Дюмин своему заму – председателю правительства Тульской области Валерию Шерину. 

Затем Алексей Дюмин потребовал доложить, что сделано по обращениям граждан из Советска, Обидимо и Ясногорска по поводу текущих кровель. Оказалось, что обращения исполнены, кровли починили.

– Все предписания, которые выданы были зимой по протечкам кровель, мы держим на контроле. Таких предписаний всего 136, – пояснил Леонид Ивченко.

– Ну, вы еще тысячу ломов закупите для управляющих компаний, чтобы они мягкие кровли ломами зимой долбили, – съязвил губернатор. Никто из правительства не оценил губернаторский троллинг – такая напряженная атмосфера была, наверное, впервые на оперативке. – Есть современные механизмы и технологии, чтобы не крушить кровли зимой, а весной тратить деньги на их восстановление. И так из года в год. Мы живем в XXI веке, люди на Марсе скоро жить будут, а у нас ломами мягкие кровли от наледи освобождают! Изучайте рынок, передовые технологии, начинайте их внедрять.

Затронул губернатор и вопрос содержания контейнерных площадок, вывоза мусора, взаимодействия УК, ГЖИ и региональных мусорных операторов.

– Есть обращение жителей из поселка Барсуки, 42 подписи. Люди пишут о переполнении мусорных баков на контейнерной площадке, их явно не хватает, так как мусор сюда выносят не только жители дома, но и из соседних социальных объектов, частного сектора. В чем проблема? – спросил губернатор у Кирилла Сорокина, директора департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования. – Мы декларировали, что за утвержденные и экономически обоснованные тарифы сможем навести порядок с утилизацией твердых бытовых отходов. Почему в городе-герое происходят такие вещи?

Оказалось, что эта контейнерная площадка не включена в единый реестр контейнерных площадок, но региональный мусорный оператор все-таки поставил дополнительные баки.

– У нас есть хотя бы одна благодарность за эту деятельность? Я вижу только жалобы. Я недоволен работой правительства в этом вопросе, – пригрозил губернатор. И поручил главе администрации Тулы, министру экологии и природных ресурсов и начальнику ГЖИ срочно разобраться с этой конкретной помойкой и со всеми похожими обращениями.

Еще одно обращение было от вдовы ветерана Великой Отечественной войны из поселка Скуратово. В подъезде ее дома сняли радиаторы отопления, из-за сырости дом разрушается, отремонтированные осенью ступеньки опять пришли в негодность и опасны. А представители управляющей компании «Астек» просто отмахиваются от пожилой жительницы.

– Мы немножко недоработали, – признался директор УК «Астек» Олег Поленов.

По словам начальника ГЖИ, компания находится в «зеленом рейтинге» и оперативно реагирует на заявления граждан. А глава администрации Тулы добавил, что компания участвует в работе городского штаба и у администрации города к ней нет претензий.

Напомним, что мы писали об этой компании в связи жалобами жителей на поддельные подписи и липовые протоколы собраний.

– Я вам не верю, а вот заявительнице, вдове ветерана войны, верю. Она врать не будет, – заявил губернатор.

– И если вы заявляете так – нет претензий – к такой управляющей компании, что тогда происходит в компаниях из «красной зоны» рейтинга?! Это халатность и безответственность! 

Губернатор предложил начальнику УМВД Сергею Галкину, прокуратуре подключиться к проверке компании.

– У нас есть добропорядочные, честные, грамотные управленцы в УК, которые подходят с душой и пониманием к своей работе, их надо поощрять, их опыт – распространять, используя медийные ресурсы, – предложил губернатор. И добавил, обращаясь к чиновникам всех уровней:

– Если вы будете выполнять все свои должностные требования, то и жалоб граждан не будет!

Напомним, что буквально две недели назад губернатор указал на нерасторопность начальнику Госжилинспекции. Об этом – в материале «Дюмин – Ивченко: Три месяца дом в дерьме, а Вы только предписания пишете?!»

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Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 20:49 +18
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