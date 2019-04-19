На ул. 9 Мая в Туле упавший провод контактной линии повредил две машины

Фото Романа Авдеева.

Вечером 18 апреля неподалеку от пересечения улицы 9 Мая с улицей Оружейной в Туле произошло необычное ДТП. По словам одного из участников происшествия, сначала на первую машину упал провод контактной сети троллейбусов. Отскочив от нее, провод попал по второму автомобилю.

«Поначалу я не понял, что случилось, пока не вышел из авто и чуть не споткнулся об этот провод», — рассказал водитель корреспонденту Myslo.

Участник ДТП считает, что в случившемся виноват «Тулгорэлектротранс», так как на момент столкновения с проводом место его обрыва не было обозначено. Кроме того, по его словам, приехавшая на место ремонтная бригада пыталась убрать провод не дожидаясь приезда сотрудников ГИБДД.

Мужчина планирует обращаться к независимым экспертам, нанимать юриста и подавать иск на предприятие.