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На ул. 9 Мая в Туле упавший провод контактной линии повредил две машины
Фото Романа Авдеева.

На ул. 9 Мая в Туле упавший провод контактной линии повредил две машины

ДТП произошло вечером 18 апреля.

Вечером 18 апреля неподалеку от пересечения улицы 9 Мая с улицей Оружейной в Туле произошло необычное ДТП. По словам одного из участников происшествия, сначала на первую машину упал провод контактной сети троллейбусов. Отскочив от нее, провод попал по второму автомобилю.
 
«Поначалу я не понял, что случилось, пока не вышел из авто и чуть не споткнулся об этот провод», — рассказал водитель корреспонденту Myslo.
 
 
Участник ДТП считает, что в случившемся виноват «Тулгорэлектротранс», так как на момент столкновения с проводом место его обрыва не было обозначено. Кроме того, по его словам, приехавшая на место ремонтная бригада пыталась убрать провод не дожидаясь приезда сотрудников ГИБДД.
 
Мужчина планирует обращаться к независимым экспертам, нанимать юриста и подавать иск на предприятие.
 
 
 
 
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:01 +9
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