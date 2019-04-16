В Центральном переулке Тулы появится граффити Nootk’а: выбирайте эскиз!

В конце апреля творческому индустриальному кластеру «Октава» исполняется один год! Ко дню рождения в тульском Центральном переулке появится уличная работа одного из известных московских художников, Вовы Nootk’а. Стрит-арт выберут сами горожане: «Октава» запустила голосование за один из эскизов художника.

Идея о том, что в кластере и пространстве вокруг должно появиться уличное искусство, прозвучала на фестивале «Трансформаторы. Практика будущего». На круглом столе «Креативные лидеры как катализаторы регионального развития» гости фестиваля из Тулы, Самары, Владивостока, Красноярска, Выксы, Ярославля, Москвы и Екатеринбурга обсудили, как и благодаря кому должно меняться современное городское пространство.

Размещение в центре города стрит-арта начнется с работы одного из известных московских художников, Вовы Nootk’а. Уже около десяти лет он придумывает и рисует забавных персонажей, соединяя их в густо переплетенные паттерны, ставшие его узнаваемым стилем. Также Nootk участвует в галерейных и музейных выставках, создает работы на холсте и бумаге. Проект курирует московское творческое объединение АРТМОССФЕРА, создатели одноименной Биеннале уличного искусства.

Важную роль в размещении работы художника Nootk’а сыграют туляки — именно им предстоит выбрать, что именно появится на стене Центрального переулка. «В 2019 году «Октава» планирует преобразить городское пространство стрит-артом. Мы начнем с работы одного из самых знаменитых российских стрит-арт-художников, Nootk’а, известного своими запоминающимися и атмосферными муралами. Но нам, как всегда, важно мнение горожан: мы хотели бы, чтобы выбор сделали сами туляки. И народное голосование за эскиз Nootk’а — это первая и далеко не последняя акция по визуальному улучшению Тулы», — подчеркнула директор кластера Анна Осипова.

Специально для кластера Nootk придумал несколько эскизов масштабной стрит-арт работы, один из вариантов которой появится на стене у сквера в Центральном переулке. А вот какой именно — зависит самих горожан! Вот три варианта граффити:

Команда «Октавы» предлагает тулякам не оставаться в стороне и проголосовать за понравившийся вариант здесь.

Обратите внимание: окончание голосования — 17 апреля! Голосовать можно лишь 1 день.

Эскиз появится в Центральном переулке до 26 апреля — в этот день на «Октаве» пройдет празднование первой годовщины. С программой Дня Рождения мы ознакомим вас позже.