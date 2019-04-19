В Туле у частного дома загорелись трава и автомобиль

Днем, 19 апреля, возле одного из домов на ул. Верхняя Волоховская в Туле произошел пожар. На момент прибытия огнеборцев горел припаркованный во дворе неисправный легковой автомобиль и трава на площади в несколько десятков метров.

В доме, по предварительным данным, находились пожилая женщина и ее внучка. К счастью, пожарные успели оперативно ликвидировать возгорание и не позволили огню добраться до постройки.