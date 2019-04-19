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В Туле рядом с домом обнаружили подозрительный пакет и куклу
Фото Сергея Старикова.

В Туле рядом с домом обнаружили подозрительный пакет и куклу

На месте происшествия находятся сотрудники МЧС и Росгвардии.

Утром 19 апреля работники парикмахерской, которая находится в доме №112-а по проспекту Ленина в Туле, обнаружили неподалеку от входа подозрительный пакет с коробками, рядом с которым лежала новая кукла в упаковке.

Находка показалась им подозрительной, поэтому работники позвонили в полицию. 

На момент публикации новости на месте происшествия находились сотрудники МЧС, городской службы спасения и Росгвардии. Вызван кинолог с собакой, натренированной на обнаружение взрывчатых веществ.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:17 +7
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