Фото Сергея Старикова.
В Туле рядом с домом обнаружили подозрительный пакет и куклу
На месте происшествия находятся сотрудники МЧС и Росгвардии.
Утром 19 апреля работники парикмахерской, которая находится в доме №112-а по проспекту Ленина в Туле, обнаружили неподалеку от входа подозрительный пакет с коробками, рядом с которым лежала новая кукла в упаковке.
Находка показалась им подозрительной, поэтому работники позвонили в полицию.
На момент публикации новости на месте происшествия находились сотрудники МЧС, городской службы спасения и Росгвардии. Вызван кинолог с собакой, натренированной на обнаружение взрывчатых веществ.
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