Туляки жалуются на открытые канализационные люки

Фото очевидца

Дыру в асфальте на улице Металлургов водителям приходится объезжать уже второй месяц.

Туляки сообщают в редакцию Myslo об открытых канализационных люках. Один из них находится рядом с домом № 1 по улице Майской, прямо напротив «Спара».

Буквально в двух метрах от люка расположена пешеходная тропинка, которая в тёмное время суток практически не освещается.

Дорожный люк на улице Металлургов, напротив ТЦ «Демидовский», открыт уже около двух недель – для предупреждения автомобилистов здесь установлен деревянный щит, а вот с ремонтом дорожники явно не спешат.

Напомним, на прошлой неделе открытый люк стал причиной серьёзного ДПТ на проспекте Ленина – в коллектор провалился внедорожник. После этого на участке был срочно начат ремонт.